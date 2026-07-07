“Mēs nespēlēsimies ar cilvēku veselību pirms vēlēšanām”: valdībā izvēršas ass strīds par seksuālās vardarbības upuru atbalsta centra izveidi
Šodien, valdībā skatot Veselības ministrijas (VM) virzīto jautājumu par finansējuma pārdali seksuālā vardarbībā cietušo personu atbalsta centra izveidei, izcēlās asa vārdu apmaiņa starp veselības ministru Hosamu Abu Meri (JV) un labklājības ministru Reini Uzulnieku (ZZS).
Centra izveidi plānots sākt 1. oktobrī, un šogad tam nepieciešamos 104 744 eiro plānots pārdalīt no budžeta programmas "Valsts atbalsta programmas un citi valsts nozīmes pasākumi" uz VM budžetu. Šajā programmā vardarbībā cietušo atbalstam un drošības pasākumu īstenošanai 2026. gada budžetā paredzēti 1,8 miljoni eiro. No kopējās summas finansējuma 43 484 eiro paredzēti seksuālā vardarbībā cietušo personu atbalstam 2026. gadā, bet 61 260 eiro - centra aprīkojumam un speciālistu apmācībai.
Centra darbības turpināšanai 2027. gadā un turpmāk ik gadu nepieciešami 173 934 eiro. Šo finansējumu VM paredzējusi nodrošināt apakšprogrammā "Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana", samazinot izdevumus saistībā ar prognozēto finanšu līdzekļu atlikumu dzemdību palīdzības nodrošināšanā un attiecīgi palielinot izdevumus centra darbības turpināšanai.
Pēc Uzulnieka iebildumiem diskusija valdībā pārauga strīdā par Rīgas Dzemdību nama finansējumu. Labklājības ministrs pauda bažas, ka finansējums centra darbības turpināšanai tiek meklēts no dzemdību palīdzībai paredzētās programmas, lai gan, viņaprāt, tas nav atbilstošs finansējuma avots.
Labklājības ministrs arī norādīja, ka viņam par šo jautājumu zvanījusi Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība un Slimnīcu biedrība. Viņš pauda, ka savā nozarē nevienu jautājumu nepieņem, ja kāda nozares organizācija tam iebilst. Ja nozares organizācijas "ceļ trauksmi", tas liecinot, ka "kaut kas nav kārtībā", sacīja Uzulnieks.
Abu Meri savukārt uzsvēra, ka finansējums netiek noņemts konkrētai ārstniecības iestādei un ka centra izveidei nav saistības ar līdzekļu atņemšanu Rīgas Dzemdību namam. Viņš sacīja, ka dzemdības veselības nozarē ir prioritāte arī demogrāfijas dēļ un ka finansēšanā darbojas princips "nauda seko pacientam", proti, iestāde, kurā būs vairāk dzemdību, saņems lielāku finansējumu.
Sēdē vairākas reizes izskanēja, ka Rīgas Dzemdību nama finansējuma jautājums ir risināms atsevišķi un nav saistīts ar konkrēto pārdali seksuālā vardarbībā cietušo atbalsta centra izveidei.
Abu Meri arī sacīja, ka šis jautājums tiek politizēts. Viņš sacīja, ka ir dusmīgs, jo Uzulnieks "paceļ nozari" pret viņu, un viņš to nepieļaušot. "Mēs nespēlēsimies ar Latvijas iedzīvotāju veselību pirms vēlēšanām," sacīja Abu Meri.
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) diskusijā norādīja, ka nesaskata tiešu Rīgas Dzemdību nama problēmu konkrētajā pārdalē. Ja būtu runa par Dzemdību nama finansējuma apdraudējumu, situācija būtu vērtējama citādi, taču viņš to nesaklausot.
Kulbergs arī aicināja Abu Meri apliecināt, ka Rīgas Dzemdību nams konkrēti necietīs no šī lēmuma. Veselības ministrs atbildēja, ka katra ārstniecības iestāde saņem finansējumu atbilstoši sniegtajiem pakalpojumiem.
Nacionālā veselības dienesta (NVD) vadītājs Āris Kasparāns sēdē skaidroja, ka dzemdības tiek apmaksātas pēc dzemdību fakta un prognozes liecina, ka dzemdību palīdzībai paredzētā stacionārā programma varētu neizpildīties.
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV) aicināja valdības kolēģus neatbalstīt praksi, kurā tiktu apšaubītas nozaru ministriju iekšējās pārdales. Viņš norādīja, ka, ja pārdale radītu apdraudējumu, tā netiktu virzīta.
Noslēgumā valdība tomēr atbalstīja apropriācijas pārdali centra izveidei, bet bez ZZS atbalsta. ZZS pārstāvētie ministri formulēs kopīgu iebildumu.
Kā ziņots, Zaļo un zemnieku savienība iepriekš paziņoja, ka saskaņā ar NVD finansējuma paziņojumu Rīgas Dzemdību namam 2026. gadā kopējais finansējums samazināts par 753 659 eiro. ZZS norādīja, ka šo summu veido 126 685 eiro finanšu korekcija, 253 569 eiro par neapmaksātu neatliekamās medicīniskās palīdzības posteni uzņemšanas nodaļā un 373 405 eiro samazinājums diagnozēm saistīto grupu jeb DRG koeficienta dēļ.
ZZS vēstulē norādīja, ka pašreizējais dzemdību palīdzības finansēšanas modelis rada situāciju, kurā finansiāli visnelabvēlīgākajā stāvoklī nonāk tieši tie pakalpojumu sniedzēji, kuri nodrošina augstākās sarežģītības aprūpi un pilda valstiski kritisku funkciju mātes un bērna veselības nodrošināšanā.
Savukārt NVD aģentūrai LETA skaidroja, ka šogad Rīgas Dzemdību namam piemērotais finansējuma ieturējums veido 8% no kopējā šai ārstniecības iestādei piešķirtā valsts finansējuma 2026. gadam un tas saistīts ar dzemdību skaita samazinājumu, kā arī ilgstoši nepietiekamo valsts finansējumu veselības aprūpes nozarei.
Pēc NVD sniegtās informācijas, Rīgas Dzemdību namam šim gadam plānotais valsts finansējums pēc NVD ieturējuma ir 9 278 090 eiro, savukārt 2025. gadam plānotais finansējums bija 9 778 145 eiro.
Dienestā norādīja, ka šogad visām slimnīcām samazināts DRG koeficients, ņemot vērā ierobežoto valsts finansējumu veselības aprūpei. Lai visām ārstniecības iestādēm pakalpojumu apmaksā nepiemērotu DRG koeficienta samazinājumu, veselības aprūpes budžetā papildus būtu nepieciešami nepilni 15 miljoni eiro.
Rīgas Dzemdību namā valsts apmaksāto dzemdību skaits pēdējos gados samazinājies. NVD dati liecina, ka 2019. gadā iestādē notika 5839 valsts apmaksātas dzemdības, 2024. gadā - 3895, bet 2025. gadā - 3665 dzemdības. Šogad prognozētais valsts apmaksāto dzemdību skaits ir 3552, bet piecos mēnešos Dzemdību namā bijušas 1478 dzemdības.
NVD norādīja, ka Rīgas Dzemdību namam ir pārskatīts un paaugstināts gultasdienas tarifs, ko plānots ieviest no 2027. gada. Patlaban par vienu gultasdienu valsts maksā 128,87 eiro, savukārt no 2027. gada 1. janvāra maksājumu plānots palielināt līdz 142,57 eiro.