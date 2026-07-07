Pašapmierinājās, skatoties bērnudārza logos: Rīgas centrā aizturēts vīrietis
Šā gada 1. jūlijā Valsts policija saņēma izsaukumu no kādas aculiecinieces saistībā ar to, ka vīrietis pašapmierinās Rīgas centrā uz ielas, skatoties pirmsskolas izglītības iestādes logos. Notikušo bija redzējuši arī bērni.
Notikuma vietā ieradās Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes darbinieki, kuri prasīja vīrietim uzrādīt personu apliecinošus dokumentus. Vīrietis neizpildīja likumsargu prasību, bet sāka bēgt, pēc kā turpat tika aizturēts un nogādāts policijā.
Aizdomās turētais ir dzimis 1983. gadā un iepriekš nonācis policijas redzeslokā par mantiskiem noziedzīgiem nodarījumiem.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 162. panta 2. daļas un 15. panta 4. daļas – par mēģinājumu pavest netiklībā mazgadīgu personu. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem. Papildus tam pret vīrieti uzsākts administratīvo pārkāpumu process par nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām.
Vīrietim piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Likumsargi aicina iedzīvotājus, pamanot personas, kas sabiedriskā vietā veic šādas darbības, nekavējoties informēt policiju, zvanot pa tālruņa numuru 112!
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā