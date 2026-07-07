Elektroapgādes bojājuma dēļ traucēta vilcienu kustība Tukuma līnijā
Foto: Shutterstock
Ja vilciens kavējas vai tiek atcelts, pasažieri var saņemt biļetes naudas atmaksu vai kompensāciju par radušajiem izdevumiem.
Sabiedrība

Elektroapgādes bojājuma dēļ traucēta vilcienu kustība Tukuma līnijā

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Elektroapgādes tīkla bojājuma dēļ otrdien pēcpusdienā kavējas elektrovilcienu satiksme Tukuma līnijā. Bojājumu novēršanai strādā “Latvijas dzelzceļa” speciālisti.

Elektroapgādes bojājuma dēļ traucēta vilcienu kust...

VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) informē, ka elektroapgādes tīkla bojājuma dēļ ietekmēta elektrovilcienu kustība Tukuma līnijā.

LDz speciālisti pašlaik strādā, lai bojājumu iespējami ātri novērstu. Provizoriskais darbu ilgums ir aptuveni pusotra stunda.

AS “Pasažieru vilciens” norāda — ja vilciens kavējas vai tiek atcelts, pasažieri var saņemt biļetes naudas atmaksu vai kompensāciju par radušajiem izdevumiem.
 

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