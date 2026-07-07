Ja vilciens kavējas vai tiek atcelts, pasažieri var saņemt biļetes naudas atmaksu vai kompensāciju par radušajiem izdevumiem.
Sabiedrība
Šodien 15:50
Elektroapgādes bojājuma dēļ traucēta vilcienu kustība Tukuma līnijā
Elektroapgādes tīkla bojājuma dēļ otrdien pēcpusdienā kavējas elektrovilcienu satiksme Tukuma līnijā. Bojājumu novēršanai strādā “Latvijas dzelzceļa” speciālisti.
VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) informē, ka elektroapgādes tīkla bojājuma dēļ ietekmēta elektrovilcienu kustība Tukuma līnijā.
LDz speciālisti pašlaik strādā, lai bojājumu iespējami ātri novērstu. Provizoriskais darbu ilgums ir aptuveni pusotra stunda.
AS “Pasažieru vilciens” norāda — ja vilciens kavējas vai tiek atcelts, pasažieri var saņemt biļetes naudas atmaksu vai kompensāciju par radušajiem izdevumiem.