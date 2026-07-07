Specdienesti vērtē Latvijas drošības riskus nākamajiem četriem gadiem
Valdība iepazinusies ar Satversmes aizsardzības biroja (SAB) sagatavoto Valsts apdraudējuma analīzi, kurā izvērtēti potenciālie riski Latvijas drošībai turpmākajos gados. Dokumenta saturs publiski netiek atklāts, jo tajā ietverta klasificēta informācija.
Ministru kabinetā otrdien izskatīta un akceptēta SAB sagatavotā Valsts apdraudējuma analīze, taču publiski secinājumus par potenciālajiem apdraudējumiem tuvākajos gados birojs neatklāj.
Valsts apdraudējuma analīzes saturs nav publiskojams, jo satur klasificētu informāciju. SAB gan jūnija beigās atzina, ka Krievija īstermiņā var īstenot hibrīduzbrukumus, tomēr Krievijas plaša mēroga konvencionālam uzbrukumam Baltijas valstīs patlaban ir ļoti zema iespējamība.
SAB aģentūra informēja, ka valsts apdraudējuma analīze ir stratēģisks dokuments, kurā ietverts daudzpusīgs skatījums uz potenciālu apdraudējumu Latvijai nākamo četru gadu periodā.
Dokumentā liela uzmanība pievērsta Krievijai, ņemot vērā tās līdzšinējo agresīvo retoriku un aktivitātes. Valsts apdraudējuma analīzē atspoguļots arī vērtējums par globālās drošības izaicinājumu ietekmi uz Baltijas jūras reģiona drošību un noturību.
Šo dokumentu SAB izstrādā kopā ar Valsts drošības dienestu un Militārās izlūkošanas un drošības dienestu. Uz tās pamata pēc tam tiek sagatavota un valdībā apstiprināta Nacionālās drošības koncepcija.
Valsts apdraudējuma analīze tiek sagatavota reizi četros gados.