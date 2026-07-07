Valdība atbalsta ieceri likt straumēšanas platformām ieguldīt Latvijas kino
Plānots, ka starptautiskajiem straumēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuru auditorija ir Latvijā, nākotnē būtu jāveicina vietējā audiovizuālā satura veidošana.
Valdība atbalstījusi ieceri noteikt pienākumu straumēšanas pakalpojumu sniedzējiem finansiāli iesaistīties Latvijā radīta audiovizuālā satura tapšanā.
Valdība otrdien atbalstīja grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un Filmu likumā, kas paredz noteikt pienākumu audiovizuālo pakalpojumu sniedzējiem pēc pieprasījuma ieguldīt Latvijā radītu Eiropas audiovizuālo darbu veidošanā.
Prasības attiektos gan uz Latvijā reģistrētiem pakalpojumu sniedzējiem, gan citās Eiropas Savienības (ES) valstīs reģistrētām straumēšanas platformām, kuru mērķauditorija ir Latvijas skatītāji.
Kultūras ministrija (KM) norāda, ka pēdējos gados būtiski pieaudzis starptautisko straumēšanas platformu patēriņš, taču to piedāvājumā joprojām ir maz Latvijā radīta satura. Tāpat līdz šim šīs platformas nav ieguldījušas Latvijas filmu un seriālu veidošanā.
Grozījumu mērķis ir veicināt kvalitatīva audiovizuālā satura radīšanu latviešu valodā un nodrošināt tā plašāku pieejamību skatītājiem.
Plānots, ka pakalpojumu sniedzējiem ik gadu būs jāiegulda vismaz 3,5% no iepriekšējā gadā Latvijā gūtajiem ieņēmumiem. Ieguldījumus varēs veikt, finansējot Latvijas filmu un seriālu tapšanu, iegādājoties to izplatīšanas tiesības vai veicot iemaksas Nacionālā kino centra (NKC) budžetā.
Prasības nebūs attiecināmas uz pakalpojumu sniedzējiem ar zemu apgrozījumu vai šauru auditoriju.
Pienākums ieguldīt Latvijas audiovizuālā satura veidošanā attieksies tikai uz audiovizuālo pakalpojumu pēc pieprasījuma sniedzējiem. Tie iedalāmi trīs kategorijās — abonēšanas pakalpojumos, transakciju pakalpojumos un reklāmās balstītos pakalpojumos, skaidro KM.
Latvijā šādus pakalpojumus nodrošina 26 Latvijā reģistrēti elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, tostarp Tet un Latvijas Mobilais telefons. Latvijas tirgū darbojas arī aptuveni 80 citās ES dalībvalstīs reģistrēti pakalpojumu sniedzēji, tostarp Netflix, Go3, Apple pakalpojums Apple TV+, Google, Amazon pakalpojums Prime Video, kā arī Disney un citi.
KM norāda, ka līdzīgs regulējums jau ieviests 18 ES dalībvalstīs. Pēc ministrijas aplēsēm ārvalstīs reģistrētās straumēšanas platformas pēc izmaiņu stāšanās spēkā NKC budžetā ik gadu varētu iemaksāt aptuveni 600 000 eiro Latvijas filmu un seriālu veidošanai.
Par grozījumiem gala lēmums vēl būs jāpieņem Saeimai.