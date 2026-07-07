Rīgas Brāļu kapus nākamo trīs gadu laikā gaida vērienīgi atjaunošanas darbi
Rīgas Brāļu kapu teritorijā tuvāko trīs gadu laikā paredzēti plaši restaurācijas un labiekārtošanas darbi. To paredz valdības apstiprinātā Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekošanas programma 2026. – 2028. gadam.
Šajā laikā plānots atjaunot Brāļu kapu perimetrālos ceļus, restaurēt depozitārijus, sakārtot Strēlnieku sektoru, kā arī veikt darbus centrālo vārtu būvju iekštelpās.
Viens no nozīmīgākajiem projektiem būs arī Rīgas Brāļu kapu skulpturālā ansambļa “Māte Latvija ar kritušajiem dēliem” restaurācija, lai saglabātu vienu no Latvijas nozīmīgākajiem vēsturiskajiem pieminekļiem nākamajām paaudzēm.
Tikmēr Brīvības piemineklim tuvākajos gados liela mēroga restaurācija nav paredzēta. Tā vietā turpināsies ikdienas uzturēšanas darbi — teritorijas sakopšana, tehniskā stāvokļa uzraudzība, bojājumu novēršana un pasākumu organizēšana pie pieminekļa.
Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu uzturēšanai no valsts budžeta katru gadu paredzēts vairāk nekā 1,1 miljons eiro.