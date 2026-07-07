Pasažieriem jārēķinās ar atceltiem autobusiem Ādažu virzienā arī tuvākajās dienās
Šoferu trūkuma dēļ pēdējo dienu laikā atcelti desmitiem sabiedriskā transporta reisu Ādažu virzienā. Piektdien un sestdien netika izpildīti 46 reisi, svētdien – vēl 24, bet pirmdien atcelti vēl 30 autobusu reisi. Situācijas dēļ daudziem pasažieriem nācās meklēt citus veidus, kā nokļūt galamērķī, savukārt sociālajos tīklos parādījās virkne sašutuma pilnu ierakstu, liecina 360 ziņas.
Lai risinātu radušos situāciju, VSIA “Autotransporta direkcija” pirmdien uz sarunu aicināja pārvadātāju apvienību Pierīgā. Kā skaidro direkcijā, galvenais reisu atcelšanas iemesls ir autobusu vadītāju trūkums – daļa šoferu ir saslimuši, citi devušies atvaļinājumā vai pārtraukuši darba attiecības.
VSIA “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš norāda, ka ar pārvadātājiem panākta vienošanās līdz vakaram rast risinājumus, lai apturētu pieaugošo neizpildīto reisu skaitu, savukārt līdz otrdienas pusdienlaikam jāizstrādā rīcības plāns, kas palīdzētu novērst līdzīgu situāciju atkārtošanos nākotnē.
Par katru pārvadātāja vainas dēļ neizpildīto reisu tiek piemērots līgumsods, taču pagaidām vēl nav aprēķināta kopējā soda summa par pēdējās dienās atceltajiem autobusiem.
“Mūsu mērķis, protams, nav sodīt pārvadātājus. Mūsu mērķis ir panākt, lai pārvadātāji saņemtu atbilstošu samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem un varētu maksāt konkurētspējīgu atalgojumu autobusu vadītājiem. Savukārt sabiedrībai svarīgākais ir, lai autobusi kursētu, būtu kvalitatīva tehnika un būtu autovadītāji, kas šos autobusus var vadīt,” uzsver VSIA “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš.
Tikmēr pasažieriem jārēķinās, ka šoferu trūkuma dēļ arī tuvākajās dienās atsevišķi autobusu reisi Ādažu virzienā vēl var tikt atcelti.