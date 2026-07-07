Rīgā uzstāsies izcilais Pakistānas vokālists Muslims Šagans
Jūlija vidū Rīgā muzicēs Muslims Šagans - viens no savas paaudzes izcilākajiem klasiskajiem vokālistiem Pakistānā.
16. jūlijā bārā "1983" (Vagonu ielā 21) uzstāsies eiforiski apcerīgas pakistāniešu tradicionālās mūzikas vokālists Muslims Šagans (Muslim Shaggan) - vokālists no Lahoras, Pakistānas. Viņa vokālais sniegums ir tehniski izsmalcināts, taču vienlaikus maigs un niansēts. Muslima daudzpusīgā muzikālā izjūta sakņojas vairāku vēsturisku tradīciju saplūsmē. Viņš ir Bhai Mardanas (1459-1534) – musulmaņu mūziķa un guru Nānaka, sikhisma dibinātāja, līdzgaitnieka – pēctecis. Šī rababi mūziķu dzimtas līnija vēlāk pievērsās Gvaliāras gharānas hindustāņu vokālajai tradīcijai.
Šajā stilā Muslimu apmācīja viens no tā izcilākajiem pārstāvjiem – viņa vectēvs ustads Gulams Hasans Šagans, kurš jau no septiņu gadu vecuma rūpīgi gatavoja mazdēlu šīs gadsimtiem senās tradīcijas turpināšanai.
Mūsdienās Muslims ir viens no savas paaudzes izcilākajiem klasiskajiem vokālistiem Pakistānā. Viņš regulāri uzstājas nozīmīgākajos klasiskās mūzikas festivālos un koncertvietās valstī, kā arī radio un televīzijas programmās. Papildu meistarībai khayal žanrā – improvizācijā balstītā hindustāņu klasiskās vokālās mūzikas formā – Muslims ir vienlīdz prasmīgs arī daudzās citās Dienvidāzijas mūzikas tradīcijās, tostarp laikmetīgās un folkloras ievirzēs. Viņa muzikālie eksperimenti balstās dziļās tradicionālās zināšanās, taču nav ierobežoti ar šo tradīciju stingrajām formām.
Šagana albums "Asar" ir neapstrādātu ierakstu apkopojums, kas tapis trīs atšķirīgās akustiskās vidēs – istabā, pagalmā un parkā. Tajā Muslims dzied tikai harmonija un tanpuras pavadījumā, kam pievienojas Karāči vakara vējš un putnu balsis. Šis debijas albums atklāj nianses, ko rūpīgi izkopta klasiskā vokālā izglītība spēj ienest citās muzikālajās formās. Septiņi albumā iekļautie skaņdarbi aptver vairākus Dienvidāzijas mūzikas žanrus, tostarp git, ghazal, thumri un kafi. "Asar" tiecas klausītāju aizvest pašā ieraksta tapšanas brīdī – it kā jūs sēdētu dziedātājam pretī un Muslims dziedātu tieši jums.