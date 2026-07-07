Trešdien valsti šķērsos nokrišņu zona; gaidāms arī pērkona negaiss
Trešdien Latvijā gaidāms pērkona negaiss, lietus un brāzmains vējš, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Naktī nokrišņu zona turpinās virzību uz austrumiem, šķērsojot visu valsts teritoriju. Valsts rietumos gaidāms stiprākais lietus, rīta pusē vietām var dārdēt arī pērkons.
Lai gan lielākajā valsts daļā vējš būs lēns, no rīta Kurzemes rietumos ziemeļu vējš brāzmās var sasniegt 20 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī gaidāma ap plus 9, plus 14 grādiem.
Rīgā nakts būs lietaina, bet vējš - pārsvarā lēns. Gaiss nakts gaitā atdzisīs līdz plus 13, plus 14 grādiem.
Trešdien dienā valsts austrumos gaidāms pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens pārsvarā dienvidrietumu, dienvidu vējš, kas trešdien no rīta pakāpeniski iegriezīsies no ziemeļrietumiem, ziemeļiem un pastiprināsies.
Piekrastē vējš būs brāzmains, sasniedzot ātrumu 20 metri sekundē.
Dienā gaiss iesils līdz plus 15, plus 21 grādam.