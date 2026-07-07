Saeimas kandidāti anketās pēkšņi "atzīstas" sadarbībā ar specdienestiem, pēc tam to noliedz. CVK lems, ko iesākt
Četri 15. Saeimas deputāta amata kandidāti savās Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) publicētajās anketās ir norādījuši, ka sadarbojušies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem. Tikmēr partijas publiski taisnojās, ka tas esot bijis "tehnisks brāķis". Šobrīd CVK saņēmusi trīs oficiālus rakstveida iesniegumus iespējamās kļūdas labošanai.
Portāls Jauns.lv jau vēstīja, ka četri 15. Saeimas deputāta amata kandidāti norādījuši saistību ar PSRS vai ārvalstu specdienestiem. Šādu atzīmi anketā norādījusi Inese Zagorska – "Apvienotā saraksta" Vidzemes apgabala kandidāte (startē ar 17. numuru); Oskars Babris – Nacionālās apvienības Latgales apgabala kandidāts (startē ar 9. numuru); Jāzeps Janiševs – "Gobzema saraksta" Rīgas apgabala kandidāts (startē ar 21. numuru); Uldis Ozoliņš – "Saskaņas centra" Kurzemes apgabala kandidāts (startē ar 8. numuru).
Partijas lūdz labot "tehnisku brāķi"
Nacionālās apvienības un "Apvienotā saraksta" pārstāvji kategoriski noraidīja iespēju, ka Babris un Zagorska būtu sadarbojušies ar ārvalstu vai PSRS izlūkdienestiem un pretizlūkošanas dienestiem. Atbilstošie ieraksti CVK reģistros esot radušies tehnisku vai cilvēcisku kļūdu rezultātā, sarakstus sagatavojot un iesniedzot.
Tikmēr CVK portālam Jauns.lv norāda, ka pilna atbildība par pieteikumu saturu un tajos iekļauto informāciju gulstas uz pašiem kandidātiem un saraksta iesniedzējiem. CVK reģistrā iekļauj tikai to informāciju, ko iesniedz paši kandidāti. Tā tas ir bijis arī šajā gadījumā. CVK norāda, ka līdz šim oficiāli rakstveida iesniegumi par kļūdas labošanu ir saņemti tikai par trīs kandidātiem – Babri, Ozoliņu un Janiševu. Savukārt par Zagorsku atbildīgās personas vēlēšanu komisiju par situāciju ir informējušas tikai telefoniski. Komisija atzīmē, ka ar telefonsarunu nepietiek, lai sistēmā veiktu juridiskas izmaiņas un labotu anketas datus, lai varētu veikt izmaiņas reģistrētajos sarakstos, ir nepieciešams oficiāls iesniegums, kurā norādīts nepieciešamā labojuma pamatojums.
Lēmumu pieņems komisijas sēdē
Gaidāmajā ceturtdienas sēdē CVK izskatīs visus līdz tam brīdim saņemtos rakstveida iesniegumus. Ja partiju sniegtais skaidrojums par to, kāpēc un kā kļūda tikusi pieļauta, būs skaidrs, loģisks un pamatots, CVK pieņems lēmumu par izmaiņu veikšanu, un "brāķis" anketās tiks labots. Reģistrētos sarakstos tehniska rakstura labojumus iespējams izdarīt līdz pat vēlēšanu dienai, taču tikai pamatojoties uz saraksta pilnvarotā pārstāvja iesniegumu, kurā norādīts labojumu saturs un skaidrs pamatojums.
Jāatgādina, ka atzīme anketā pati par sevi vēl nenozīmē automātisku liegumu startēt vēlēšanās. Saeimas vēlēšanu likumā noteiktie ierobežojumi primāri attiecas uz bijušajiem PSRS vai Latvijas PSR drošības dienestu štata darbiniekiem, tādēļ katrs konkrētais gadījums prasa precīzu juridisko izvērtējumu.
Kļūdas vai meli var maksāt dārgi
Jautājums par CVK anketās sniegtās informācijas patiesumu īpaši saasinājās pēc iepriekšējām parlamenta vēlēšanām, kad atklājās, ka 14. Saeimā ievēlētā Glorija Grevcova CVK apzināti bija sniegusi nepatiesas ziņas par savu darbavietu un izglītību. Lai gan šajā reizē kandidāti atzīmi par sadarbību ar PSRS drošības dienestiem skaidro ar neuzmanību, Grevcovas gadījums atgādina par sekām, ko var radīt nepatiesu ziņu sniegšana CVK. Viņai šis gājiens beidzās ar notiesājošu spriedumu un Saeimas deputātes mandāta zaudēšanu.
Kopumā 15. Saeimas vēlēšanām, kas norisināsies šoruden, ir iesniegti 14 kandidātu saraksti.