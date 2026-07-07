Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirknis Limbažos meklē bezvēsts prombūtnē esošo Mārtiņu Krūmalu.
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Šodien 14:16
Policija Limbažos meklē bezvēsts prombūtnē esošo Mārtiņu Krūmalu
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirknis Limbažos meklē bezvēsts prombūtnē esošo Mārtiņu Krūmalu, kurš 2026. gada 4. jūlijā ap pulksten 16.00 izgāja no Limbažu autoostas, Stacijas ielā 7, Limbažos, Limbažu novadā, un līdz šim brīdim viņa atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes: augums aptuveni 180 cm, vidējas miesas būves, īsi tumši mati, tumša bārda, valkā brilles.
Bija ģērbies: tumšas krāsas nagu cepurē, sarkanas krāsas kreklā, zilās džinsu biksēs, melnās sporta kurpēs. Līdzi bija divas melnas sporta somas.
Ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija par Mārtiņa Krūmala iespējamo atrašanās vietu vai esat viņu redzējuši, aicinām nekavējoties sazināties ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirkni Limbažos, zvanot pa tālruni 26245489 vai 112.
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirknis Limbažos meklē bezvēsts prombūtnē esošo Mārtiņu Krūmalu.