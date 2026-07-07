Jūras valdnieks Neptūns atgriežas: Pāvilostā un Jūrmalciemā gaidāmi Zvejnieksvētki
Jūras smarža, zvejnieku stāsti, laivu parādes un lustīgas zaļumballes – 10. un 11. jūlijā Pāvilostā, bet 11. jūlijā Jūrmalciemā norisināsies tradicionālie Zvejnieksvētki, kuros aicināti piedalīties gan vietējie iedzīvotāji, gan piekrastes viesi.
Svētku programma šogad piedāvās gan mirkļus pārdomām un piemiņai, gan plašu izklaidi ģimenēm, koncertus, sporta aktivitātes un iespēju izbaudīt īstu piejūras vasaras noskaņu.
Pāvilostā svētki sāksies ar piemiņas brīdi un turpināsies ar muzikālu nakti ostā
Pāvilostā Zvejnieksvētku ieskaņa notiks piektdien, 10. jūlijā. Plkst. 11.00 kapsētā pie piemiņas akmens notiks atceres brīdis, godinot aizgājušos zvejniekus un piekrastes ļaudis.
Vakarpusē svētki pārcelsies uz Pāvilostas ostu, kur no plkst. 22.00 notiks ieskaņas balle “Vecie labie laiki”. Par muzikālo noskaņu rūpēsies grupas “Piemare”, “4KW”, “Pa ceļam” un “Ex Band”.
Sestdien, 11. jūlijā, Pāvilosta modīsies svētku ritmā – diena sāksies ar pludmales volejbola turnīru “Zvejnieku svētku kauss 2026”. Dzintaru ielas posmā no Tirgus ielas līdz muzejam darbosies svētku tirgus, kur varēs atrast gan amatnieku darinājumus, gan vietējos gardumus, savukārt aiz Āķagala apmeklētājus gaidīs ūdens atrakcijas.
Pāvilostas novadpētniecības muzejā būs apskatāma Viļņa un Initas Beihmaņu gleznu izstāde “Pa ceļam”.
Dienas gaitā Pāvilostas ostā skanēs koncerti – uzstāsies grupa “Roja”, Milleru-Balandīnu ģimene un Rihards Saule ar grupu. Īpašu svētku noskaņu radīs jahtu un laivu parāde kopā ar Jūras valdnieku, bet ikviens interesents varēs doties izbraucienā ar laivu pa Sakas upi un jūru.
Svētku kulminācija gaidāma Upesmuižas parka estrādē, kur zaļumballē spēlēs grupa “Galaktika” un DJ J-One.
Jūrmalciemā satiksies piejūras tradīcijas un svētku jautrība
Arī Jūrmalciemā sestdien, 11. jūlijā, tiks svinēti Zvejnieksvētki. Svētku norises vieta būs pie sabiedriskā centra “Ievas”, kur plkst. 15.00 notiks svētku atklāšana un karoga pacelšana.
Visas dienas garumā apmeklētājus priecēs muzikāli priekšnesumi – uzstāsies ansambļi “Albatrosas”, “Klaipeda”, akordeonistu ansamblis “Baltai” un “Nīcaviņa”, kā arī līnijdeju grupa “Labākie gadi”.
Mazākos svētku apmeklētājus un ģimenes gaidīs dažādas aktivitātes – izjādes zirga pajūgā, ģimeņu spēles un apvienības “Aģenti” priekšnesums. Protams, neiztrūkstoša Zvejnieksvētku daļa būs arī Jūras valdnieka Neptūna sagaidīšana. Darbosies arī svētku tirdziņš.
Vakara noslēgumā uz skatuves kāps grupa “Zebrene”, DJ Kučieris un grupa “ELeR2”.