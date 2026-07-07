“Bērna liktenis nedrīkst būt atkarīgs no pašvaldības” - tiesībsardze aicina reformēt bāriņtiesas
Pašlaik Latvijā joprojām pastāv būtiski atšķirīga bāriņtiesu prakse, un līdzīgās situācijās bērni var saņemt atšķirīgus lēmumus atkarībā no dzīvesvietas, kas nav savienojams ne ar vienlīdzības principu, ne ar bērna labāko interešu principu, šodien sarunā ar Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociāciju uzsvērusi tiesībsardze Karina Palkova.
Kā informēja Tiesībsarga birojā, Palkova šodien tikās ar Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociāciju, lai pārrunātu, kā panākt, lai Satversmē un starptautiskajās tiesībās aizsargātās pamattiesības tiktu vienādi īstenotas visā valstī, aizstāvot bērna labākās intereses.
Palkovas ieskatā, ir jāizveido tāda sistēma, kurā katrs bērns Latvijā saņem vienādi kvalitatīvu un taisnīgu aizsardzību neatkarīgi no tā, kurā pašvaldībā viņš dzīvo.
Tiesībsarga birojā norāda, ka Latvijai ir nepieciešams vienots bērnu tiesību un interešu aizsardzības standarts visās jomās, kur tiek pieņemti bērnam būtiski lēmumi, tai skaitā aizgādībā, saskarsmes tiesībās, aizbildnībā un citos jautājumos. Palkova uzsver, ka šīs pārmaiņas gan nedrīkst uztvert kā mērķi biežāk šķirt bērnus no ģimenēm. Tieši pretēji - mērķim jābūt savlaicīgi sniegt ģimenēm profesionālu palīdzību, lai bērns varētu droši augt savā ģimenē.
Tiesībsardzes ieskatā, drošai ģimenes videi vienmēr ir jābūt prioritātei. Bērna šķiršana no ģimenes ir pieļaujama tikai kā galējais līdzeklis, kad ir izsmeltas visas citas iespējas nodrošināt bērna drošību un attīstību.
Tikšanās laikā Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija apliecinājusi, ka arī tās mērķis ir iestāties par bērna labākajām interesēm, apliecinot gatavību sadarboties bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidošanā.
"Pašlaik ir politiska gatavība īstenot saturiskas pārmaiņas," vērtē tiesībsardze. Pēdējo mēnešu laikā viņa ir prezentējusi ziņojumu par nepieciešamību pārskatīt bāriņtiesu institucionālo modeli Ministru prezidentam, tieslietu ministram un Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
Palkova norāda, ka saredz "patiesu ieinteresētību veikt nevis atsevišķus uzlabojumus, bet pēc būtības izvērtēt, kā Latvijā tiek organizēta bērnu tiesību aizsardzība, un izstrādāt modeli, kas ļaus sasniegt labākus rezultātus".
Tiesībsardze pateicas tiem bāriņtiesu darbiniekiem, kuri daudzus gadus darbu veikuši profesionāli un godprātīgi. Viņa uzsver, ka neatkarīgi no tā, kāds būs nākotnes institucionālais modelis, augsta līmeņa speciālisti būs nepieciešami jebkurā bērnu tiesību aizsardzības sistēmā.
Kā vēstīts, tiesībsardze aicinājusi nekavējoties reformēt bāriņtiesu sistēmu, piedāvājot tam divus potenciālos modeļus.
Viens no modeļiem paredzētu bāriņtiesas funkciju sadalīšanu starp pašvaldības sociālo dienestu un tiesu, kas nozīmē, ka sociālais dienests veiktu agrīnu palīdzību un atbalstu, nevis krīzes risināšanu, savukārt visjutīgākos lēmumus par bērna likteni pieņemtu tiesa, nevis pašvaldības iestāde.
Otrs modelis paredz funkciju pārdali starp centralizētu Bērnu aizsardzības centru ar filiālēm pašvaldībās un tiesu. Šī modeļa galvenie ieguvumi būtu vienots kvalitātes standarts visā valstī, profesionāla personāla atlase un apmācība, centralizēta uzraudzība un ātrāka sūdzību izskatīšana, kā arī daudz objektīvāka bērna vajadzību izvērtēšana, skaidro Tiesībsarga birojā.
Tiesībsardze aicinājusi Ministru kabinetu izstrādāt jaunu bāriņtiesu institucionālo modeli līdz šā gada 1. decembrim, un līdz 2028. gada 1. janvārim to ieviest.
Savukārt Saeimai lūgts nodrošināt parlamentāro uzraudzību bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidē un jauna institucionālā modeļa izstrādē un ieviešanā.
Tikmēr Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) uzdevis Labklājības ministrijai un Tieslietu ministrijai līdz 1. oktobrim izstrādāt priekšlikumus jaunam bērnu tiesību aizsardzības modelim.