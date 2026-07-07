Lielākā daļa topošo desmitklasnieku jau saņēmuši uzaicinājumu no Rīgas skolām
Rīgas pašvaldības skolu 10. klasēs uzņemšanas process turpinās, un līdz šim uzaicinājumu mācībām saņēmuši aptuveni 71% pretendentu. Apstiprinājumu mācībām iesnieguši 1558 topošie desmitklasnieki, bet 1177 jau ir uzņemti izvēlētajās skolās.
Kopumā uzaicinājumi nosūtīti 3803 unikālajiem pretendentiem jeb 71% no visiem. Savukārt 1529 pretendenti uzaicinājumu vēl nav saņēmuši. Līdz šim noraidīti 2746 uzaicinājumi, bet 11 291 uzaicinājumi anulēti.
Pēc uzņemto pretendentu un apstiprināto uzaicinājumu skaita līderpozīcijās ir Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, tai seko Rīgas Valsts 2. ģimnāzija un Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija, bet pēc tam ierindojas Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzija un Rīgas 72. vidusskola.
Pašvaldība aicina izmantot iespēju dokumentus izvēlētajā izglītības iestādē iesniegt arī elektroniski. Tos iespējams iesniegt arī klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iegūto vispārējās izglītības dokumentu.
Jau iepriekš ziņots, ka šogad mācībām Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu 10. klasēs pieteikušies 5332 pretendenti. Kopumā saņemts 41 581 pieteikums, kas vidēji ir 785 pieteikumi uz vienu izglītības iestādi.