“Raxtu Raxti” ar jaunu albumu un koncertprogrammu aicina svinēt Latvijas dzimšanas dienu
Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienā, 18. novembrī, muzikālā apvienība “Raxtu Raxti” aicina uz diviem lielkoncertiem Dailes teātrī. Šogad valsts svētku koncerti būs īpaši, jo pirmizrādi piedzīvos jaunā albuma „Viena saule. Viena zeme” koncertprogramma.
„Viena saule. Viena zeme” koncertprogramma ir muzikāls stāsts par piederību, spēku un mīlestību pret savu zemi. Tieši tāpēc 18. novembris ir ideāls laiks, kad “Raxtu Raxti” jaunākais veikums tiks nodots klausītāju vērtējumam.
Koncerta pirmajā daļā klausītāji varēs baudīt jaunā albuma skaņdarbus, ko radījuši un aranžējuši “Raxtu Raxti” mūziķi – Kristīne Kārkle-Kalniņa, Marts Kristiāns Kalniņš, Edgars Kārklis, Artis Orubs un Armands Treilihs – sadarbībā ar ilggadējiem domubiedriem Ilzi Grunti un Jāni Bērziņu.
Savukārt koncerta otrajā daļā notiks tradicionālā sadziedāšanās – ar iemīļotākajām “Raxtu Raxti”, Imanta Kalniņa un latviešu tautasdziesmām. Arī šogad svētku noskaņu papildinās dejotāji no RTU TDA “Vektors”, TDA “Teiksma”, “Teiksmas” studijas un deju skolas “Dzirnas”, aicinot svinēt Latviju dziesmā, dejā un kopābūšanā.
Biļetes pieejamas no 7. jūlija.