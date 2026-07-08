Policija aicina uz kapiem neņemt naudu, Jauns.lv lasītāji stāsta par kapsētu zagļiem
Valsts policija atklāj, kad visvairāk kapsētās atklāj zādzības, bet Jauns.lv lasītāji dalās ar saviem stāstiem par kapu zagļiem un ko viņi bija iekārojuši no tuvinieku kapu kopiņām. Savukārt Rīgas pašvaldība galvaspilsētas kapsētās situāciju vērtē kā “apmierinošu”.
Kapsētās ik pa laikam tiek fiksētas mantu zādzības un vandalisms – tiek zagtas personīgās mantas, kapu apmales, piemiņas lietas un cits. Taču salīdzinot ar citām sabiedriskām vietām, piemēram, tirgu, sabiedrisko transportu vai tā pieturvietām, zādzības no kapiem tiek izdarītas daudz retāk, informē Valsts policija.
Neņemiet līdzi lielu naudu un vērtīgas mantas!
“Aicinām iedzīvotājus neatstāt savas privātās mantas bez uzraudzības, kā arī censties neņemt līdzi lielas naudas summas vai vērtīgas mantas. Autovadītājiem vienmēr jāatceras aizslēgt savus transportlīdzekļus un neatstāt personīgās mantas mašīnas salonā. Pat transportlīdzekļa salonā atstāts maisiņš var pamudināt kādu personu izsist auto logu, lai pārbaudītu maisiņa saturu. Šie drošības ieteikumi attiecas uz visām sabiedriskām vietām.
Kapavietu apzagšanu novēršanā un atklāšanā liela loma ir uzstādītām videonovērošanas kamerām teritorijā, kā arī iedzīvotāju vērībai un ziņošanai policijai par noziegumiem un aizdomīgiem gadījumiem. Tieši videonovērošanas kameru trūkums un tas, ka nav zināms precīzs nozieguma izdarīšanas laiks, ir būtiskākais šķērslis šādu noziegumu atklāšanā. Neraugoties uz to, Valsts policijas praksē ir arī veiksmīgi kapsētu apzadzēju aizturēšanas piemēri. Visvairāk iesniegumu par kapavietu apzagšanām tiek saņemts pavasarī, kad iedzīvotāji pēc ilgāka laika ierodas apkopt piederīgo kapavietas,” Jauns.lv pastāstīja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Gita Gžibovska.
Jūnija otrajā pusē policisti saņēmuši vairākus ziņojumus par noziegumiem kapos: * 15. jūnijā ap pulksten 16:30 Valsts policijā saņemta informācija, ka Jēkabpilī, Zaļajā ielā notikusi zādzība no kapiem – nozagtas trīs marmora kapu virsmas. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess un tiek skaidroti notikušā apstākļi: * 22. jūnijā saņemta informācija, ka Aizkraukles novadā, Koknesē, kapos norauta plāksne no kapakmens. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess; * 29. jūnijā saņemta informācija, ka Gulbenes novada Stāmerienas kapos no kapu kopiņu kapakmeņiem nozagtas metāla piemiņas plāksnes (kapara). Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess.
“Kaut viņiem rokas nokalstu!”
Pēc Jauns.lv raksta “Kapu zagļu nekaunībai nav robežu: zog vāzes, krustus, apmales un pat ziedus” portāla lasītāji Jauns.lv “Facebook” profilā dalījās ar stāstiem par zagļu nodarīto postu kapsētās:
Guna Rauziņa: “Tas jau nav normāli, arī mums Meža kapos no plāksnītes tika norauti bronzas burti, palika tikai caurumi, man vecāmāte maziņai mācīja, ka no kapiem neko nedrīkst ņemt, rādīsies sapņos mirušie, prasīs atpakaļ. Kā ir mierīgi gulēt kapu zagļiem, vai viss kārtībā un kā ar veselību?”
Zigrīda Hildebrante: “Diemžēl arī Jūrmalā - Slokas kapos. Pirms Jāņiem māsas meita bija atbraukusi no Rīgas, uzlika divus, skaistus pušķus; atsūtīja man foto. Kad pēc trīs dienām aizgāju, bija tikai tukšas vāzītes. KAUT VIŅIEM ROKAS NOKALSTU!”
Anita Vilcane Borges: “Ziedu pušķi jau gadu desmitiem tiek zagti. Kādreiz uzreiz, kad mironis tika apbedīts, saliktos vainagus un ziedus apslacīja ar krāsu, lai nenozagtu… Neko darīt, tāda ir padomju tauta.”
Selga Preimane: “Arī Lubānā kapos zog.”
Galvaspilsētas kapos drošības situācija apmierinoša
Rīgas pašvaldības kapsētās situācija pēdējo gadu laikā attiecībā uz zādzībām un vandālismu nav būtiski mainījusies. Pēc Kapsētu pārvaldes rīcībā esošās informācijas, kura nav visaptveroša, jo daudzos gadījumos kapsētu apmeklētāji pa tiešo vēršas Valsts policijā par zādzības faktu, nemaz neinformējot konkrētās kapsētas pārzini, 2026. gadā atsevišķās kapsētās ir notikušas kapa vietu aprīkojuma un apmeklētāju rokas somiņu zādzība, kā arī savvaļas dzīvnieki “apmeklē” tikko veiktos apbedījumus, lai pamielotos ar ziediem un skujām.
Kapsētu pārvaldei atbilstoši kompetencei nav pienākums vākt informāciju par notvertajiem ļaundariem un tiem piemērotajiem sodiem, Jauns.lv pavēstīja Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas Projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons:
“Kapsētu pārvalde uzskata, ka drošības situācija Rīgas kapsētās ir apmierinoša un tiek kontrolēta ar visiem tās rīcībā esošajiem līdzekļiem, pašvaldības budžeta resursu ietvaros. Kapsētu pārvalde ir aicinājusi arī kapsētu apmeklētājus būt vērīgiem un sociāli atbildīgiem, lai ziņotu tiesībsargājošajām institūcijām par drošības precedentiem, kuri rada risku drošas vides un kārtības radīšanai kapsētās.