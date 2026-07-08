Kā izvairīties no ērcēm? Kas tām nepatīk un kā zaļumos nekļūt par vieglu “ēsmu”
Vasara Latvijā daudziem nozīmē došanos mežā, pļavās un pie ūdeņiem, taču līdz ar siltumu aktivizējas arī nevēlami “pasažieri” – ērces.
Tās ir mazas, bet bīstamas, jo var pārnēsāt tādas slimības kā ērču encefalīts un Laimas slimība. Labā ziņa – ir vairāki vienkārši veidi, kā būtiski samazināt risku tikt sakostam.
Kur ērces visbiežāk slēpjas?
Ērces parasti uzturas:
- garā zālē un krūmājos;
- meža takās un izcirtumos;
- mitrās, ēnainās vietās;
- vietās, kur staigā dzīvnieki.
Tās nekrīt no kokiem, kā mēdz domāt, bet “uzrāpjas” uz cilvēka, kad tas paiet garām.
Kas ērcēm nepatīk?
Lai gan ērces ir izturīgas, ir vairāki faktori, kas tām traucē:
- Sauss un karsts laiks. Ērcēm patīk mitrums. Sausā, saulainā vidē tās kļūst mazāk aktīvas.
- Spēcīgas smaržas. Dažas ēteriskās eļļas (piemēram, eikalipta, lavandas, citronellas) var tās atbaidīt, lai gan efekts nav simtprocentīgs.
- Kustība un gludi audumi. Pie gludām, gaišām drēbēm tām ir grūtāk pieķerties nekā pie raupjiem audumiem.
Kā ģērbties, ejot dabā?
Pareizs apģērbs ir viens no efektīvākajiem aizsardzības veidiem:
- izvēlies gaišas drēbes (ērces vieglāk pamanīt);
- ievelc bikses zeķēs vai zābakos;
- valkā garas piedurknes;
- cepure vai lakats pasargās galvu un kaklu.
Aizsardzības līdzekļi – vai tie strādā?
Repelenti ir labs papildinājums, īpaši, ja dodies mežā vai augstā zālē. Tos vajadzētu uzklāt gan uz apģērba, gan atklātām ādas vietām. Svarīgi – atkārtot lietošanu pēc instrukcijas, īpaši pēc svīšanas vai ilgākas uzturēšanās ārā.
Obligātais “rituāls” pēc pastaigas
Pat ja šķiet, ka esi bijis uzmanīgs, ērces var būt nemanāmas:
- rūpīgi pārbaudi ķermeni (īpaši ceļgalus, paduses, aiz ausīm);
- izķemmē matus;
- izpurini drēbes un izmazgā tās;
- nomazgājies dušā pēc iespējas ātrāk.
Bērni un mājdzīvnieki – īpaša uzmanība
Bērni biežāk spēlējas zālē un tuvāk zemei, tāpēc viņi ir riska grupā. Arī suņi un kaķi var pārnest ērces mājās, tāpēc jāizmanto veterinārie aizsardzības līdzekļi.
Kad jādodas pie ārsta?
Ja pēc ērces koduma parādās: sarkans plankums, kas palielinās, drudzis, nespēks, galvassāpes vai gripai līdzīgi simptomi – noteikti jāvēršas pie ārsta.