Arī turpmākajā nedēļā nebūs ne miņas no vasaras
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes turpmākai nedēļai nav iepriecinošas - gaidāms lietus un brāzmains vējš.
Laikapstākļus turpinās ietekmēt aktīva ciklonu darbība. Vietām būs novērojami arī negaisa mākoņi, kas nesīs stipras lietusgāzes. Vējš brīžiem būs brāzmains un piekrastē pastiprināsies līdz 15 līdz 20 metriem sekundē. Negaisa laikā var izveidoties krasas vēja brāzmas.
Jau šodien dienas otrajā pusē valsti no dienvidrietumiem sāks šķērsot plaša nokrišņu zona. Nākamajās dienās gaidāms ilgstošs un stiprs, centrālajos rajonos pat ļoti stiprs, lietus, ko vietām pavadīs negaisi. Piekrastē saglabāsies brāzmains ziemeļrietumu, ziemeļu vējš.
Tuvākajās dienās termometra stabiņš nepārsniegs plus 21 grāda atzīmi. Arī naktīs būs vēsāks. Nedēļas nogalē valstī pakāpeniski ieplūdīs siltāka gaisa masa, tādēļ nedēļas izskaņa gaidāma silta un daudzviet gaisa temperatūra pārsniegs plus 20 grādus. Dienas aizvien saglabāsies galvenokārt mākoņainas un lietainas, lai gan brāzmainais vējš pierims.