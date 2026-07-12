Kārķos svinēs pagasta 800 gadu jubileju
Šogad Kārķu pagasts svin nozīmīgu jubileju - 800 gadus, un par godu šim vēsturiskajam notikumam 15. augustā Kārķu Dabas koncertzālē ikviens aicināts uz svētkiem visas dienas garumā.
Kā informē Valkas novadā, svētki sāksies plkst. 12.00 ar V. Sauleskalna lugas "Meldermeitiņa" izrādi režisora Imanta Strada iestudējumā.
No plkst. 15.00 līdz 19.00 bērniem un ģimenēm būs iespēja piedalīties stafetēs un radošajās aktivitātēs, savukārt svētku tirdziņā varēs iegādāties vietējo amatnieku un mājražotāju darinājumus.
Vakara koncertprogrammu plkst. 20.00 atklās Latvijas Nacionālā teātra aktieru koncerts, kurā uzstāsies Mārtiņš Egliens, Marija Bērziņa un mūziķis Ēriks Upenieks.
Plkst. 22.00 tiks iedegts svētku ugunskurs, bet deju grupa "Melody" priecēs skatītājus ar krāšņiem priekšnesumiem.
Svētku muzikālais kulminācijas brīdis būs koncerts "Gaismas ceļš", kas sāksies plkst. 22.30. Tajā uzstāsies Kristīne Kalniņa, Edgars Kārklis un mūziķis Ēriks Upenieks.
Pusnaktī paredzēts īpašs svētku notikums: Kāzas pusnaktī, bet no plkst. 00.30 līdz 3.30 svinības turpināsies ballē kopā ar grupu "No pusvārda".
Ieejas maksa: Atsevišķa pasākuma apmeklējums - 5 EUR Apvienotā biļete uz visiem pasākumiem - 15 EUR Ieeja tikai uz svētku balli - 10 EUR Bērniem līdz 7 gadu vecumam (ieskaitot) - bez maksas.