Valmierā veido jaunu promenādi gājējiem un velobraucējiem
Lai nodrošinātu vienotu un iedzīvotājiem pieejamu gājēju un velosipēdistu maršrutu gar Gaujas labo krastu Valmierā posmā no Šaursliežu dzelzs tilta līdz Valmieras Mūzikas skolai Valmieras novada pašvaldība īsteno trīs Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētus projektus.
Aktīvākie būvdarbi turpinās Plostnieku ielas posmā
Kā informē Valmieras novada pašvaldība, pašlaik redzamākie būvdarbi norit Plostnieku ielas posmā no Ziedu gravas līdz Gaujas ielai 7. Šeit jau ir izbūvēta atbalsta siena, kas bija sarežģītākais būvdarbu posms, un turpinās zemes darbi jaunajam savienojumam starp Pāvila Rozīša ielu un promenādi, kas nākotnē nodrošinās ērtāku piekļuvi Gaujas krastam, kā arī piedāvās jaunu skatu platformu.
Objektā ir izbūvēti jauno kāpņu pamati un uzstādītas kāpņu laidu konstrukcijas. Ņemot vērā stāvo reljefu, uzsākta vides pieejamības infrastruktūras izbūve – ierīkoti skrūvpāļu pamati, uz kuriem stiprinās vairāk nekā 160 metrus garu pandusa konstrukciju. Tas nodrošinās piekļuvi promenādei gan vecākiem ar bērnu ratiņiem, gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Paralēli turpinās elektrības tīklu un apgaismojuma izbūve, kā arī tiek nostiprināta akmens siena Plostnieku ielas malā.
Tuvākajā laikā šajā posmā uzsāksies gājēju, skrējēju un velobraucēju ceļa izbūve ar dažāda veida segumiem (asfalts un bruģis). Infrastruktūra tiks papildināta ar atpūtas vietām, velostatīviem, soliņiem, velosipēdu remonta staciju un informatīvajiem stendiem. Saglabājot Gaujas krastiem raksturīgos dabas elementus, paredzēti jauni krūmu un koku stādījumi, nodrošinot novecojušo un bīstamo koku pakāpenisku nomaiņu.
Ierobežojumi būvdarbu laikā:
Plostnieku ielā pie Rīgas ielas un Ziedu gravas pārvietošanās gājējiem un transportam nav iespējama, darba zonas ir norobežotas. Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un izvēlēties citus maršrutus.
Posmā no Gaujas ielas līdz Mūzikas skolai veic būvdarbu iepirkumu
Nākamajā promenādes posmā no Gaujas ielas 7 līdz Valmieras Mūzikas skolai būvdarbus paredzēts uzsākt šogad. Pašlaik ir noslēgusies būvprojekta aktualizācija un turpinās būvniecības iepirkuma procedūra.
Šis posms loģiski savienosies ar iepriekš minētajiem infrastruktūras risinājumiem. Tā kā darbi plānoti teritorijā, kur atrodas vēsturiskā vieta “Stārķa ligzda” (daļa no viduslaiku Valmieras aizsardzības sistēmas), būvdarbi tiks organizēti saskaņā ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izdotajiem tehniskajiem noteikumiem. Ja darbu gaitā tiks konstatētas arheoloģiskas liecības, tiks veikta arheoloģiskā izpēte un nepieciešamie aizsardzības pasākumi.
Lielākā daļa būvdarbu noritēs gar pašu upes malu. Teritorijā pie tilta pār Gauju Cēsu ielā sākuma balsta tiks izbūvēts dabā balstīts lietus ūdens novadīšanas risinājums – lietus ievalki ar stādījumiem, kas nodrošinās lietus ūdens savākšanu, attīrīšanu un uzsūkšanos.
Sākuma posmā turpinās būvprojekta izmaiņu izstrāde
Promenādes posmā no Šaursliežu dzelzs tilta līdz Ziedu gravai veikta būvprojekta izmaiņu izstrāde un notiek dokumentācijas sagatavošana iepirkuma procedūras uzsākšanai. Tas nepieciešams, lai projektētie risinājumi būtu vizuāli un tehniski vienoti visai promenādei, kā arī atbilstu aktuālajām normatīvo aktu prasībām.
Arī šajā posmā paredzēts ierīkot gājēju un velosipēdistu celiņu, energoefektīvu apgaismojumu un labiekārtojuma elementus, taču tie tiks papildināti ar specifiskiem risinājumiem plūdu riska mazināšanai Gaujas labajā krastā. Projekta ietvaros paredzēts veikt upes krastu stiprināšanu un izbūvēt jaunu gājēju tiltu pāri Ģīmes upei.
Vēstures un dabas vērtību saglabāšana
Upes gadsimtiem ilgi bijušas vietas, ap kurām veidojušās pilsētas. Tās kalpojušas kā satiksmes ceļi, saimnieciskās darbības centri un satikšanās vietas. Arī Valmieras stāsts nav iedomājams bez Gaujas klātbūtnes – upe veidojusi gan pilsētas ainavu, gan tās attīstību dažādos vēstures posmos. Šodien, īstenojot Gaujas krasta promenādes izbūvi, tiek veidota mūsdienīga publiskā ārtelpa, vienlaikus respektējot teritorijas kultūrvēsturisko nozīmi. Iedzīvotāji nereti interesējas, vai būvdarbi neskar vēstures liecības, tādēļ projektā īpaša uzmanība pievērsta kultūras mantojuma saglabāšanai. Pašlaik izbūvējamajā Plostnieku ielas posmā arheoloģiskā uzraudzība nav nepieciešama, kā arī tāda nebūs nepieciešama posmam no Šaursliežu dzelzs tilta līdz Ziedu gravai. Plašāk par uzraudzību pie “Stārķa ligzdas” iespējams uzzināt šeit.
Projekta finansiālā un tehniskā informācija
Gaujas labā krasta promenādes izveide tiek īstenota trīs atsevišķu investīciju projektu ietvaros:
Projekta “Valmieras valstspilsētas Gaujas krasta promenāde” (posmā no Ziedu gravas līdz Gaujas ielai 7) kopējās izmaksas ir 1 878 040,75 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas sastāda 1 214 007,50 EUR. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 485 603 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 728 404,50 EUR, savukārt ārpus projekta izmaksas ir 664 033,25 EUR. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam būvdarbus veic SIA “SANART”. Projekta īstenošana plānota līdz 2026. gada nogalei.
Projekta “Valmieras valstspilsētas Gaujas labā krasta zaļās infrastruktūras tīklojuma pilnveidošana” (posmā no Gaujas ielas 7 līdz Valmieras Mūzikas skolai) kopējās izmaksas ir 2 340 789,32 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas sastāda 2 009 401,07 EUR. ERAF finansējums – 1 707 990,90 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 301 410,17 EUR. Ārpus projekta nepieciešamo darbu izmaksas – 331 388,25 EUR.
Savukārt projekta “Plūdu riska pasākumi Valmieras pilsētas Gaujas labajā krastā”, kurš paredz izveidot Gaujas labā krasta promenādi no Šaursliežu dzelzs tilta, kopējās izmaksas ir 3 113 391,51 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas sastāda 2 409 881,71 EUR. ERAF finansējums – 2 048 399,45 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 361 482,26 EUR. Ārpus projekta izmaksas – 703 509,80 EUR.