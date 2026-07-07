Pasaule viņu meklē, bet viņš mierīgi skatās futbolu: neticamais britu fana piedzīvojums Barselonā
65 gadus vecais futbola fans Maikls Hjūits no Anglijas tika atrasts drošībā Barselonā pēc tam, kad viņa ģimene 10 dienas bija izmisīgi centusies noskaidrot viņa atrašanās vietu. Izrādījās, ka pats vīrietis par plašajiem meklējumiem neko nenojauta.
Maikls, kuru draugi sauc par “Mazo Miku”, bija devies ceļā no Anglijas uz Bostonu, lai klātienē atbalstītu Anglijas izlases spēlētājus Pasaules kausā. Pēdējo reizi viņš ar ģimeni sazinājās laikā, kad atradās pārsēšanās reisā Barselonā, Spānijā.
“Viņš, šķiet, nav nokļuvis Bostonā, un pēdējā reize, kad ar viņu sazinājāmies, bija svētdienas, 21. jūnija, agrā rītā no Barselonas. Kopš tā laika viņa telefons ir izslēgts un sociālajos tīklos nav bijis nekādu ziņu. Kā jau varat iedomāties, mēs ļoti uztraucamies par viņa drošību,” sociālajos tīklos rakstīja Maikla brālis Gerijs Hjūits.
Ģimene vērsās pēc palīdzības arī pie Apvienotās Karalistes Ārlietu, Sadraudzības un attīstības biroja, un pēc vairākām dienām Maikls tika atrasts Barselonā sveiks un vesels.
“Viņš pat nenojauta, ka visa pasaule viņu meklē,” atzina Gerijs.
“Ģimene ļoti cerēja uz vienkāršām, pat nedaudz apkaunojošām, bet laimīgām beigām šim šausmīgajam notikumam — un tagad mums tādas ir. Milzīgs paldies ikvienam, kurš palīdzēja Miku droši nogādāt mājās,” viņš rakstīja pēc brāļa atrašanas.
Taču, kas īsti notika šo 10 dienu laikā? Gerijs skaidroja, ka Maikls drīz pēc ierašanās Barselonā pazaudēja savu telefonu. Tā kā visi viņam nepieciešamie tālruņa numuri bija saglabāti ierīcē, viņš tos neatcerējās.
Turklāt Maikls neiedomājās vērsties vēstniecībā, jo viņam joprojām bija pase un nauda, tāpēc viņš uzskatīja, ka palīdzība viņam nebūs nepieciešama.
Futbola fanam bija paredzēts Barselonā uzturēties tikai īsu brīdi, pirms doties tālāk uz ASV, lai apmeklētu Anglijas spēli pret Ganu. Taču bez telefona viņš nevarēja piekļūt savām ceļošanas biļetēm un nevarēja turpināt ceļu.
Tā vietā Maikls vienkārši izbaudīja laiku Barselonā — skatījās Anglijas izlases spēles bāros un baudīja futbola atmosfēru. Tā kā viņam nebija piekļuves internetam, viņš nenojauta, ka ģimene un daudzi citi cilvēki viņu aktīvi meklē.
Galu galā stāstam bija laimīgas beigas — futbola fans tika atrasts, un viņa ģimene beidzot varēja uzelpot.