Salaspils pilsētas centrā top jauna satikšanās vieta
Šonedēļ uzsākti Salaspils pilsētas centrālā laukuma 2. kārtas būvdarbi, turpinot pilsētas centrālās daļas attīstību.
Būvdarbu laikā tiks pārbūvēta satiksmes infrastruktūra Līvzemes ielas posmā un tam piegulošajās teritorijās, uzsākta pilsētas centrālā laukuma izveide pie kultūras nama “Rīgava”, sakārtotas inženierkomunikācijas, tostarp izbūvēts jauns apgaismojums, kā arī veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, informē Salaspils novada pašvaldība.
Projekta ietvaros paredzēts izveidot arī atpūtas zonas, jaunus apstādījumus un vides objektu – strūklaku, kas kļūs par nozīmīgu jaunā pilsētas laukuma akcentu.
Lai darbi ritētu raiti, būvdarbu laikā būs spēkā šādi satiksmes ierobežojumi: • slēgts Līvzemes ielas posms no Vītolu ielas līdz Stacijas ielai; • slēgta autostāvvieta pie Salaspils novada domes galvenās ieejas Līvzemes ielas pusē, kā arī autostāvvieta pie kultūras nama “Rīgava” un Kurtes muižas.
Salaspils novada domes ēkas apmeklējumam aicina izmantot Vītolu ielu, bet automašīnu novietošanai – autostāvvietu aiz Salaspils novada domes.
Nokļūšanai kultūras namā “Rīgava” un Kurtes muižā aicina izmantot Gaismas ielu un Līvzemes ielu, savukārt autotransporta novietošanai – autostāvvietu aiz Salaspils Mūzikas un mākslas skolas, kur būvdarbu laikā auto varēs novietot bez laika ierobežojuma.
Lai nodrošinātu ērtāku pārvietošanos gājējiem, būs atvērti arī Rīgavas Mūzikas un mākslas dārza otras puses vārtiņi.
Tāpat tiek informēts, ka uzņēmumi, kas atrodas Kurtes muižā, arī būvdarbu laikā strādās savā ierastajā darba laikā.