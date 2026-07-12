Rūjienas svētkos uzstāsies grupa “Z-Scars”.
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Šodien 10:35
Rūjienas pilsētas svētku vakaru pieskandinās “Zscars”, “Rīmdari” un “Laika upe”
No 31. jūlija līdz 1. augustam Rūjienā norisināsies pilsētas svētki. Viens no svētku notikumiem būs koncertvakars 1. augustā Rūjienas estrādē, kur uzstāsies grupas “Zscars”, “Rīmdari” un “Laika upe”.
"Īpaši jaudīgs solās būt sestdienas, 1. augusta, vakars Rūjienas estrādē, kur par lielisku mūziku un dejām līdz pat rīta gaismai parūpēsies mūsu fantastiskie mākslinieki," sola Rūjienas apvienība.
Svētku vakara programma Rūjienas estrādē:
19.30–21.00 | Leģendārie un enerģiskie "Zscars"
22.00–23.00 | Pašmāju hiphopa apvienība "Rīmdari"
23.30–03.00 | Kārtīga nakts balle un dejas kopā ar grupu "Laika upe"