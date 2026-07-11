Valkas novada pašvaldība aicina 8. augustā no plkst. 11.00 - 13.00 uz atvērto durvju dienu Lugažu muižas kompleksā.
Novadu ziņas
Šodien 11:33
Lugažu muižas teritoriju vēlas pārvērst par sabiedrībai pieejamu vietu
Valkas novada pašvaldība 8. augustā no plkst. 11.00 līdz 13.00 rīkos atvērto durvju dienu Lugažu muižas kompleksā, kur interesentiem būs iespēja apskatīt īpašumu, iepazīties ar tā izmantošanas iespējām un uzdot jautājumus par kompleksa turpmāko attīstību.
Kā informē pašvaldībā, pasākuma laikā apmeklētāji varēs apskatīt ēku kompleksu, iepazīties ar pašvaldības ieceri, uzdot jautājumus, kā arī pārrunāt savas idejas un iespējas tās īstenot.
Pašvaldības mērķis ir nodot īpašumu nomā vai patapinājumā, lai Lugažu muižas teritorijā attīstītu sabiedrībai pieejamus pakalpojumus, tūrismu, kultūras, izglītības vai uzņēmējdarbības iniciatīvas. Tiek gaidītas arī komerciāli dzīvotspējīgas idejas, kas palīdzētu atdzīvināt muižas kompleksu.
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās: Aksana Demidočkina, Valkas pagasta pārvaldes vadītāja, +371 28856955, aksana.demidockina@valka.lv.