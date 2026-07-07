"Ir tik daudz "kāpēc"..." Carnikavā noslīkušā Jāņa dzīvesbiedre dalās sāpīgās pārdomās par notikušo
Pēc traģiskās nelaimes Carnikavā, kur svētdien dzīvību zaudēja 36 gadus vecais Jānis Cīrulis, viņa dzīvesbiedre Ella dalījusies ar sāpīgām pārdomām par notikušo.
"Es nevaru man tik ļoti sāp.. man Tevis tik ļoti pietrūkst, mans mīļais Jančukiņ..liekas, ka pasaule zem kājām pazudusi..visi sapņi, ieceres -viss ko tu centies darīt, lai tikai man, Lorai un maniem bērniem būtu labi. Tu biji mana pasaule un daļiņa no manis, tāpat kā es no tevis," norāda Ella.
"Un ir tik daudz "kāpēc". Kāpēc es nelecu pakaļ, kad vēl pēdējo reizi [tevi] redzēju un jau likās, ka kaut kas nav īsti labi? Kāpēc glābēji arbrauca ar divām lielām VUGD mašīnām, kurām nebija laivu? Kāpēc bija drons, bet tam nebija termo noteikšana? Kāpēc, kad tumsā tika pārtraukta meklēšana no rīta to neatsāka?"
"Viņam uz rokas bija viedpulkstenis. Kāpēc nevarēja noteikt lokāciju pēc tā? Kāpēc es no rīta aizgāju uz otru pusi kaut viņš gulēja turpat blakus, 300m uz otru? Kāpēc nebija Klāt mediķu? Jo pēc stundas, kad ļāva viņam pieiet klāt, es no sejas slaucīju vēl tekošus asins pilienus un krūtīs siržu rajonā bija jūtamas muskuļu spazmas... Tas nozīmē, ka vēl no rīta viņš bija dzīvs... Ir tik daudz kāpēc," pārdomās dalās Ella.
"Ir tik grūti... Tu gribēji un mēs plānojām koncertus, ceļojumu, ğimeni...Tu sacīji, ka es un Mimī tev ir viss. Tu solīji... un viss sabruka vienā mirklī," norāda Jāņa dzīvesbiedre. "Jančuk, es sirdī Tevi gaidu mājās atpakaļ...Tava mīļā sirsniņa...Mīlu un nekad neaizmirsīšu."
Jau ziņots, ka svētdiena, 5. jūlijs, Latvijas pludmalēs izvērtās traģiska – Ventspilī glābēju acu priekšā jūrā noslīka 63 gadus vecs vīrietis, savukārt Carnikavā no jūras neiznāca 36 gadus vecais Jānis.
Ella norādīja, ka nelaime notika svētdien, kad Jānis plkst. 21.30 devās peldē Carnikavas jūrmalā, bet no jūras tā arī neiznāca. Sieviete vietnē "Facebook" rakstīja, ka Jānis bija 36 gadus vecs, spēcīgas miesasbūves, aptuveni 1.8m garš, un pazušanas brīdī bija tērpies zilos peldšortos.
Rīta pusē Ella norādīja, ka "glābēji Jāni meklēja visu nakti" un aicināja atsaukties ikvienu, kurš var palīdzēt piekrasti apstaigāt. Tomēr nedaudz vēlāk sieviete publicēja ziņojumu, norādot, ka Jānis ir atrasts bez dzīvības pazīmēm. "Diemžēl, bet Jānis vairs nav starp mums... lai Tev tur viegli, mans mīļais. Paldies visiem kuri palīdzēja," norāda sieviete.