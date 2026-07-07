Raiņa muzejā “Jasmuiža” vasarā būs skatāmas divas jaunas izstādes
No 4. jūlija līdz 30. augustam Raiņa muzejā “Jasmuiža” apmeklētāji aicināti iepazīt divas jaunas izstādes – kolekcionāres Žannas Osipovas porcelāna kolekcijas izstādi “Kuzņecovi satiekas Jasmuižā” un mākslinieces Janas Nesterovičas glezniecības izstādi “Ikdienas skaistums”.
Abas ekspozīcijas dažādos veidos aicina ieraudzīt kultūras mantojumu un ikdienas skaistumu – vienā izstādē atklājot porcelāna vēsturiskās vērtības, bet otrā ļaujot ikdienišķiem priekšmetiem pārtapt poētiskās mākslas ainās.
Izstāde “Kuzņecovi satiekas Jasmuižā” veido īpašu saikni starp Jasmuižas vēsturi un slaveno Kuzņecovu porcelāna mantojumu. Kuzņecovu dzimta savulaik bija cieši saistīta ar Jasmuižu – 19. gadsimtā muižas īpašnieki bija Kuzņecovi, bet šajā laikā Jasmuižā aizritēja nozīmīgs posms arī topošā dzejnieka Raiņa dzīvē.
Žannas Osipovas kolekcijā apskatāmi dažādu laikmetu porcelāna priekšmeti, tostarp Rīgas porcelāna ražojumi un Kuzņecova fabrikas darinājumi. Kolekcijas autore stāsta, ka aizraušanās ar porcelānu sākusies jau bērnībā, bet mērķtiecīga kolekcionēšana – 2021. gadā. Izstāde aicina porcelānu uztvert ne tikai kā sadzīves priekšmetu, bet arī kā laikmeta liecinieku, kas glabā stāstus par cilvēkiem, estētiku un amatniecības tradīcijām.
Savukārt mākslinieces Janas Nesterovičas izstāde “Ikdienas skaistums” pievērš uzmanību skaistumam šķietami vienkāršās lietās. Viņas košajās un dzīvīgajās gleznās tējas tasītes, ziedu vāzes, augļi, mājdzīvnieki un dārza motīvi kļūst par fantāzijas un atmiņu pilniem tēliem.
“Šī nav pasaka tradicionālā izpratnē – tā ir smalka realitātes transformācija, kas ļauj ieraudzīt skaistumu un brīnumu šķietami parastās lietās,” par saviem darbiem stāsta Jana Nesteroviča.
Mākslinieces glezniecības valodu raksturo ornamentāli foni, kas atgādina senus audumus vai tapetes, un pasaule, kurā līdzās sadzīvo cilvēki, dzīvnieki un priekšmeti. Viņas darbos reālais saplūst ar iedomāto, ļaujot skatītājam pašam turpināt gleznās ieslēptos stāstus.
Izstādes “Kuzņecovi satiekas Jasmuižā” un “Ikdienas skaistums” Raiņa muzejā “Jasmuiža” būs skatāmas līdz 30. augustam. Izstādes atklāšanas pasākums “Ikdienas skaistums” notiks 4. jūlijā plkst. 14.00, bet tikšanās ar Žannu Osipovu paredzēta 11. jūlijā plkst. 14.00.