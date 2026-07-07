Siguldā paplašinās aktīvās atpūtas iespējas - atvērts padel korts
Siguldā darbu sākusi jauna padel spēles vieta, papildinot pilsētas sporta un aktīvās atpūtas iespējas. Korts atrodas Raiņa parka apkaimē līdzās tenisa kortiem un bērnu rotaļu zonai, veidojot vidi, kur sportot var gan ģimenes, gan draugu kompānijas, gan ikviens, kurš vēlas iepazīt vienu no straujāk augošajiem rakešu sporta veidiem pasaulē.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, jaunā padel spēles vieta papildina Siguldas sporta infrastruktūru, piedāvājot ne tikai modernus kortus, bet arī vidi, kur satikties, aktīvi pavadīt brīvo laiku un veidot kopienu. Projekta pamatā ir pārliecība, ka sports vieno cilvēkus, tāpēc galvenais uzsvars likts uz pieejamu, kvalitatīvu un ikvienam atvērtu aktīvās atpūtas vietu.
Korta vizuālais risinājums veidots, iedvesmojoties no Siguldas ainavas – Gaujas senlejas, smilšakmens klintīm un dabas toņiem. Panorāmas tipa āra laukums ar profesionālas kvalitātes segumu nodrošina komfortablus spēles apstākļus gan iesācējiem, gan pieredzējušiem spēlētājiem.
Līdzās laukuma nomai pieejama arī rakešu un bumbiņu noma, tādēļ spēli iespējams izmēģināt arī tiem, kuriem vēl nav sava inventāra. Interesentiem tiek piedāvāti individuāli un grupu treniņi pie starptautiski sertificēta RPP (Registry of Padel Professionals) trenera Jura Pūces, kurš ieguvis licences darbam gan ar iesācējiem, gan pieredzējušiem spēlētājiem.
“Mēs paši esam tenisa entuziasti, un, atklājot padelu, sapratām, ka vēlamies radīt vietu, kur arī Siguldā šo sporta veidu var baudīt kvalitatīvā vidē savā kompānijā. Mūsu mērķis nebija uzbūvēt vēl vienu sporta laukumu, bet gan radīt vietu, kur cilvēkiem gribas satikt draugus, izkustēties un labi pavadīt laiku,” stāsta Siguldas padel kortu pārstāvis Juris Pūce.
Īpaša uzmanība pievērsta arī vietējo iedzīvotāju pieejamībai. Siguldas novada iedzīvotājiem ar Siguldas novada ID karti tiek piemērota 10% atlaide korta nomai.
Laukumu iespējams rezervēt tiešsaistē mājaslapā www.padelsigulda.lv vai pa tālruni +371 20911172. Apmeklētājiem pieejamas arī konsultācijas par piemērotākā spēles laika izvēli, inventāru un treniņu iespējām.
Drīzumā noslēgsies teritorijas labiekārtošanas darbi, kuru rezultātā spēlētājiem būs pieejama labiekārtota atpūtas zona. Vienlaikus uzsākti ģērbtuvju un dušu izbūves darbi, lai nodrošinātu vēl ērtāku un pilnvērtīgāku infrastruktūru tenisa un padel apmeklētājiem.
Padel ir viens no visstraujāk augošajiem sporta veidiem Eiropā, kas apvieno dinamisku spēli, viegli apgūstamus noteikumus un sociālu kopā būšanu. Tieši tāpēc tas kļūst arvien populārāks dažāda vecuma un sagatavotības cilvēku vidū.
Par oficiālo Siguldas padel kortu atklāšanas pasākumu organizatori informēs atsevišķi.