Jau šajā nedēļas nogalē Mežaparkā izskanēs vērienīgais kormūzikas koncerts "Manai Dzimtenei"
Koncerts, kas notiks šajā nedēļas nogalē, 11. julijā, pulcēs vairāk nekā 200 korus no Latvijas un latviešu diasporas visā pasaulē, kuriem pievienosies arī 2500 iniciatīvas "Dziedam kopā" dalībnieki.
Koncertā būs iespēja noklausīties Maestro Raimonda Paula skaistākās kora dziesmas un iemīļotās melodijas. Kopā ar koriem un solistiem skanēs vairāk nekā 30 melodijas, tostarp "Mēmā dziesma", "Mežrozīte", "Pērļu zvejnieks", "Manai dzimtenei", "Kā senā dziesmā", "Sanāciet, sadziediet", "Dzel manī sauli", "Viss nāk un aiziet tālumā" un daudzas citas.
Koncertā piedalīsies virkne Latvijā iemīļotu un starptautiski atzītu mākslinieku. Uz skatuves kāps pasaulslavenais operdziedātājs Aleksandrs Antoņenko, Ieva Kerēvica, Jānis Stībelis, Andris Ērglis, Annija Putniņa, Uģis Roze, Rūta Dūduma, Annija Putniņa, Inga Šļubovska, Edgars Ošleja, Juris Jope, Asnate Rancāne, Mārtiņš Šmaukstelis, Beāte Megija Baranovska, Juris Hiršs, Karīna Tatārinova, Andris Bērziņš un citi.
Koncerta muzikālo skanējumu bagātinās "Mirage Jazz Orchestra" un stīgu grupa vijolnieka Raimonda Ozola vadībā, radot spilgtu, mūsdienīgu un emocionāli bagātu Raimonda Paula mūzikas skanējumu Mežaparka Lielajā estrādē. Viens no koncerta emocionālākajiem brīžiem būs Aleksandra Antoņenko un Ievas Kerēvicas pirmais kopīgais duets, izpildot Raimonda Paula dziesmu "Atziedi, dvēsele". Koncertā tā izskanēs kā divu balsu dialogs, kuru papildinās tūkstošiem dziedātāju lielais kopkoris.
Pie diriģenta pults stāsies gan Latvijā, gan pasaulē atzīti diriģenti, tostarp Jānis Liepiņš un Ainārs Rubiķis. Savukārt kopkora vadību nodrošinās arī pieredzējuši un jaunās paaudzes diriģenti, kuru kori piedalās koncertā. Gatavošanās koncertam vairākus mēnešus noritējusi koru kopmēģinājumos visā Latvijā.