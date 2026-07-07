"Meli no pirmā līdz pēdējam vārdam!" Timmas ģimene vērsīsies tiesā pret Sedokovu par goda un cieņas aizskaršanu
Mūžībā aizgājušā Latvijas basketbolista Jāņa Timmas ģimenes advokāte Margarita Gavrilova gatavojas vērsties tiesā ar prasību pret dziedātāju Annu Sedokovu par goda un cieņas aizskaršanu. Šādu lēmumu sportista tuvinieki pieņēmuši, reaģējot uz dziedātājas publiskajiem apgalvojumiem, kuros viņa mirušo vīru apsūdzējusi vardarbībā ģimenē.
Kā intervijā Krievijas medijam "Gazeta.Ru" atklāja advokāte, šobrīd ģimenes un juristu prioritāte ir jautājumi par mantojuma un īpašumu sadali, taču uzreiz pēc to atrisināšanas neizbēgami sekos arī tiesvedība par reputācijas graušanu.
"Šie apgalvojumi ir meli no pirmā līdz pēdējam vārdam! Šobrīd mums visi spēki ir jākoncentrē tiesas procesam par mantas sadali, taču uzreiz pēc tā mēs noteikti iesniegsim prasību par goda un cieņas aizskaršanu," uzsvēra Gavrilova.
Sedokova "Instagram" īsajos stāstos paziņoja, ka no Jāņa šķīrusies, jo viņam bijušas agresijas problēmas, viņš it kā esot viņai nodarījis miesas bojājumus. Viņa publicēja bildi ar Jāni, kurš it kā aizmidzis ar nazi rokās, bet nākošajā video redzami nezināmas izcelsmes caurumi sienā. Sieviete apgalvo, ka Jānis metis viņai ar nazi.