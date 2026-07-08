Jau 15. reizi notiks Ērenpreisa svētki Mazsalacā.
Novadu ziņas
Šodien 12:17
Ērenpreisa svētkos Mazsalacā Amatu mājā varēs iepazīt tradicionālos amatus
Ērenpreisa svētku laikā 18. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 16.00 Mazsalacas Amatu mājā apmeklētāji varēs iepazīt tradicionālos amatus, satikt meistarus un iesaistīties radošās darbnīcās.
Programmā paredzēta aušanas darbnīca “Mazsalacas josta”, kuru vadīs Gaļina Birkava, iepazīstinot ar aušanas tradīcijām un jostas tapšanas procesu.
Savukārt Gunta Jēkabsone vadīs adīšanas darbnīcu “Mazsalacas rakstainie dubultnieki”, kurā būs iespēja iepazīt rakstaino dubultcimdu adīšanas prasmes.
Darbnīcā “Cimdiņi cilpiņu tehnikā – iekšpusē ar tīklojumu ārpusē” ar īpašu cimdu adīšanas tehniku iepazīstinās Rita Ertmane.
Tāpat Amatu mājas skvērā būs skatāma meistaru darinājumu izstāde “Mūsu mājas”.
Pasākums notiks 18. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 16.00 Mazsalacas Amatu mājā.