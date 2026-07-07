Spānijas kailgliemežu savākšanai Limbažu novadā izvietoti īpaši konteineri
Foto: LETA
Dārzciemā un Bīriņos pieejams konteiners Spānijas kailgliemežu savākšanai.
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Spānijas kailgliemežu savākšanai Limbažu novadā izvietoti īpaši konteineri

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Dārzciemā, Liepkalnu ielas krustojumā starp Garo un Pūpolu ielu, ir novietots sarkans konteiners Spānijas kailgliemežu savākšanai.

Spānijas kailgliemežu savākšanai Limbažu novadā iz...

Kā informē pašvaldībā, pie Bīriņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijas ieejas vārtiņiem.

Konteinerā drīkst ievietot tikai Spānijas kailgliemežus:

  • dzīvus (pēc ievietošanas tiem virsū ieteicams uzbērt nelielu daudzumu sāls, lai tie neaizbēgtu);
  • beigtus, bez maisiem vai cita iepakojuma.

Konteinerā nedrīkst izmest sadzīves atkritumus vai kailgliemežus kopā ar maisiem, iepakojumu vai citiem atkritumiem.

Spānijas kailgliemežu regulāra savākšana ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā ierobežot to izplatību un mazināt to nodarīto kaitējumu apkārtējai videi.

Izvērtējot iedzīvotāju ierosinājumus, konteinerus Spānijas kailgliemežiem varētu izvietot arī citās Limbažu novada vietās. 

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