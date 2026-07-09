Naukšēnos gaidāmi svētki.
Novadu ziņas
Šodien 08:48
Šonedēļ notiks Naukšēnu svētki
No 10. līdz 12. jūlijam Naukšēnos norisināsies Naukšēnu svētki.
Lai svētku laikā satiksme būtu organizēta raiti un droši, iedzīvotāji un svētku apmeklētāji aicināti ņemt vērā plānotos satiksmes ierobežojumus.
Satiksmes ierobežojumi Braucamrīku parādes laikā
Sakarā ar Braucamrīku parādi, sestdien, 11. jūlijā, no plkst. 18.00 līdz 18.45 Naukšēnu centrā uz laiku tiks slēgta satiksme parādes maršrutā.
Iedzīvotāji un svētku viesi aicināti savlaicīgi iepazīties ar pievienoto karti, kurā atzīmēti slēgtie ceļa posmi, un plānot pārvietošanos, ņemot vērā paredzētos ierobežojumus.