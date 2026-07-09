Šonedēļ notiks Naukšēnu svētki
Foto: Pexel.com
Naukšēnos gaidāmi svētki.
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Šonedēļ notiks Naukšēnu svētki

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No 10. līdz 12. jūlijam Naukšēnos norisināsies Naukšēnu svētki.

Šonedēļ notiks Naukšēnu svētki...

Lai svētku laikā satiksme būtu organizēta raiti un droši, iedzīvotāji un svētku apmeklētāji aicināti ņemt vērā plānotos satiksmes ierobežojumus.

Satiksmes ierobežojumi Braucamrīku parādes laikā

Sakarā ar Braucamrīku parādi, sestdien, 11. jūlijā, no plkst. 18.00 līdz 18.45 Naukšēnu centrā uz laiku tiks slēgta satiksme parādes maršrutā.

Iedzīvotāji un svētku viesi aicināti savlaicīgi iepazīties ar pievienoto karti, kurā atzīmēti slēgtie ceļa posmi, un plānot pārvietošanos, ņemot vērā paredzētos ierobežojumus.
 

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