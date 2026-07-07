Ventspilī stadionā tapusi moderna infrastruktūra futbolistiem un tiesnešiem
Katoļu ielas stadionā Ventspilī noslēgusies ģērbtuvju un nepieciešamās infrastruktūras izbūve, kas uzlabos apstākļus sportistiem, tiesnešiem un stadiona apmeklētājiem.
Projektu “Futbola laukuma Katoļu ielā 40, Ventspilī infrastruktūras uzlabošana” 2025. gadā īstenoja Olimpiskais centrs “Ventspils”, izmantojot Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana” līdzekļus.
Būvdarbu laikā stadionā izbūvētas divas sportistu ģērbtuves, tiesnešu ģērbtuve un sanitārais bloks, kā arī sakārtota nepieciešamā infrastruktūra – ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, elektroinstalācija un teritorijas labiekārtojums.
Jaunās ģērbtuves atbilst Latvijas Futbola federācijas izstrādātajiem futbola stadiona un infrastruktūras noteikumiem 1. līgas stadioniem.
Kopējās projekta izmaksas ir 285 386,19 eiro.
Projekta ietvaros izbūvētas:
- divas sportistu ģērbtuves 67,15 kvadrātmetru platībā katra. Tajās pieejamas dušas pieciem cilvēkiem, sanitārais mezgls un telpa 25 sportistiem. Ģērbtuves aprīkotas ar soliem, pakaramajiem un masāžas galdu;
- tiesnešu modulis 33,56 kvadrātmetru platībā ar dušas telpu, sanitāro mezglu un tiesnešu ģērbtuvi;
- sanitārais bloks 33,56 kvadrātmetru platībā ar atsevišķām sieviešu un vīriešu tualetēm, kā arī tualeti cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Lai nodrošinātu jaunās infrastruktūras izbūvi, tika pārvietots augstsprieguma elektrokabelis, izbūvētas ūdens un kanalizācijas sistēmas, gājēju celiņi un labiekārtota zaļā zona. Tāpat atjaunota tribīņu aizmugurējā siena.
Būvdarbus veica SIA “Pilsbūve”.