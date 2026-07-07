Perversijas gadiem notikušas kādā Pierīgas stallī: atklāti šokējoši jaunumi zoofilu lietā.VIDEO
Valsts policijas (VP) izmeklētajā kriminālprocesā par gadiem ilgu un sistemātisku dzīvnieku seksuālu izmantošanu atklājušies jauni, satraucoši fakti. Noskaidrots, ka noziegumi pret dzīvniekiem, tos spīdzinot un fiksējot pornogrāfiska rakstura materiālos, notikuši kādā Pierīgas stallī. No notikuma vietas izņemti un drošībā nogādāti vairāk nekā desmit zirgi, kā arī mājdzīvnieki, vēsta raidījums "Degpunktā".
Jaunākā informācija liecina, ka noziedzīgais grupējums darbojies labi organizēti, apmainoties ar izveidotajiem materiāliem, turklāt daļa no iesaistītajām personām jau iepriekš bijusi likumsargu redzeslokā par analoģiskām darbībām.
Porngrāfisko materiālu veidošana un seksuāla rakstura darbības ar dzīvniekiem notikušas kādā Pierīgā esošā stallī. Kratīšanas laikā policija no šīs adreses izņēma vairāk nekā 10 zirgus, kā arī vienu suni un vienu kaķi. Visi dzīvnieki šobrīd ir atņemti īpašniekiem un nogādāti drošā vietā. Daļa no noziedzīgā grupējuma, tostarp viens no Latvijas pilsoņiem, jau pirms pāris gadiem bija nonākuši policijas redzeslokā saistībā ar līdzīgām perversām darbībām.
Aizdomās turētie fiksētos videomateriālus sākotnēji sūtījuši un apmainījušies savā starpā. Šobrīd izmeklētāji veic apjomīgu datu nesēju analīzi, lai noskaidrotu, kur šie nelegālie un cietsirdīgie materiāli tika realizēti tālāk un vai pastāv plašāks to pircēju tīkls. Par šādu cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem un pornogrāfiska satura veidošanu iesaistītajām personām draud reāla brīvības atņemšana uz laiku līdz pat pieciem gadiem.
Portāls Jauns.lv jau vēstīja, ka Latvijā aizturēts grupējums, kas gadiem ilgi izmantojis dzīvniekus. Konstatēts, ka vismaz kopš 2021. gada tikusi īstenota sistemātiska dzīvnieku seksuāla izmantošana. Lietā aizturētas četras personas: divi Latvijas pilsoņi, viens Krievijas pilsonis, kā arī viens Dānijas un Šveices dubultpilsonis. Pēdējais no viņiem šobrīd jau atrodas ieslodzījuma vietā ārvalstīs tieši par līdzīga rakstura noziegumu izdarīšanu.
Kratīšanās izņemti arī noziedzīgi iegūti skaidras naudas līdzekļi vairāk nekā 4000 eiro apmērā. Latvijā esošajiem aizdomās turētajiem piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi, tostarp pilnīgs aizliegums tuvoties dzīvniekiem un rīkoties ar tiem. Neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.