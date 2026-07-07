Smiltenē autovadītāja sajauc pedāļus un ar automašīnu "BMW" ietriecas luterāņu baznīcas žogā. VIDEO
Sestdien, 4. jūlijā, Smiltenē kāda iereibusi automašīnas "BMW" vadītāja, sajaucot pedāļus, nobrauca no brauktuves un ietriecās vietējās luterāņu baznīcas mūra žogā. Negadījumā cilvēki nav cietuši, bet autovadītājai nāksies atbildēt likuma priekšā, kā arī kompensēt dievnamam radītos zaudējumus, vēsta raidījums "Degpunktā".
Kā informēja Valsts policija, negadījums noticis plkst. 19.10 Baznīcas laukumā. Sieviete, vadot automašīnu "BMW", nobrauca no brauktuves, iebrauca sētā un uzbrauca soliņam, kā arī atkritumu konteineram.
Pārbaudot vadītāju, likumsargi konstatēja, ka viņa pie transportlīdzekļa stūres bija sēdusies alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija sievietes izelpotajā gaisā sasniedza 0,53 promiles. Saistībā ar notikušo Valsts policijā ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process.
Kā liecina notikuma apstākļi, neparastā avārija notikusi brīdī, kad vadītāja centusies izbraukt no automašīnu stāvvietas. Atpakaļgaitas vietā spēkratam bijis ieslēgts pārnesums braukšanai turpgaitā, kā rezultātā automašīna uzbraukusi virsū akmeņiem un iestūrējusi Smiltenes luterāņu baznīcas metāla žogā. Visticamā, autovadītāja vienkārši sajaukusi automašīnas pedāļus.
Lai gan incidentā cieta baznīcas īpašums, situācija tiek risināta miermīlīgi. Vainīgās autovadītājas meita ieradusies uz baznīcas sēdi un apņēmusies segt visus remonta izdevumus. "Šodien jau ķeras klāt – akmeņi ir sagādāti, uzliks sētu atpakaļ, lai līdz pilsētas svētkiem tur viss vizuāli būtu skaisti. Par visu esam vienojušies, baznīcai viss būs labi," apliecināja draudzes pārstāve.