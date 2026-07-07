Ukrainas izlūkdienesta vadītājs: aktīvā kara fāze varētu noslēgties šogad
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītājs Kirilo Budanovs paudis pārliecību, ka aktīvā kara fāze Ukrainā varētu noslēgties vēl līdz šā gada beigām.
Pēc viņa teiktā, šogad ir iespējams pabeigt karadarbības aktīvo fāzi, tomēr līdz tam brīdim ir jāgaida turpmāka eskalācija. "Iespējas ir, un pavasarī sarunas noritēja ļoti labā tempā. Tagad mēs visi esam nonākuši eskalācijas fāzē, to visi saprot. Lai izkļūtu no eskalācijas, parasti ir nepieciešama maksimāla eskalācija. Tas ir, vispirms eskalācija, tad deeskalācija un turpmāka dialoga turpināšana. Ja puses tajā ir ieinteresētas," pavēstīja Budanovs.
Šī iespēju loga pastāvēšana ir saistīta, cita starpā, arī ar ASV novembra vēlēšanām, lai gan tas nav galvenais faktors.
Viņš arī norādīja, ka jautājums par kara beigšanu tiks risināts kompleksā veidā - gan kaujas laukā, gan kabinetos. Tajā pašā laikā tikai Ukrainas, ASV un Eiropas saskaņota rīcība var pamudināt Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu izbeigt karu.
Tajā pašā laikā viņš uzsvēra, ka teritoriālie kompromisi principā nav iespējami.