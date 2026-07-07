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Šodien 08:48
Aizvadītā diennakts uz Latvijas autoceļiem bijusi ļoti nemierīga, ir cietušie
Valsts policija aizvadītajā diennaktī fiksējusi 144 ceļu satiksmes negadījumus, kuros cietuši 13 cilvēki.
Divi cietušie bija gājēji, viens - velosipēdists, bet vēl viens - elektriskā skrejriteņa vadītājs. Bojāgājušo ceļu satiksmes negadījumos nav bijis.
Par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem noformēti 410 administratīvie pārkāpumi, tostarp 162 gadījumos konstatēta atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana, bet trīs gadījumos - agresīva braukšana.
Policija diennakts laikā pieķērusi 15 transportlīdzekļu vadītājus alkohola reibumā. Astoņos gadījumos sākts kriminālprocess, bet septiņos piemērota administratīvā atbildība.