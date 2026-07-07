Aizvadītā diennakts uz Latvijas autoceļiem bijusi ļoti nemierīga, ir cietušie
Foto: Ivars Soikāns/LETA
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Aizvadītā diennakts uz Latvijas autoceļiem bijusi ļoti nemierīga, ir cietušie

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Valsts policija aizvadītajā diennaktī fiksējusi 144 ceļu satiksmes negadījumus, kuros cietuši 13 cilvēki.

Aizvadītā diennakts uz Latvijas autoceļiem bijusi ...

Divi cietušie bija gājēji, viens - velosipēdists, bet vēl viens - elektriskā skrejriteņa vadītājs. Bojāgājušo ceļu satiksmes negadījumos nav bijis.

Par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem noformēti 410 administratīvie pārkāpumi, tostarp 162 gadījumos konstatēta atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana, bet trīs gadījumos - agresīva braukšana.

Policija diennakts laikā pieķērusi 15 transportlīdzekļu vadītājus alkohola reibumā. Astoņos gadījumos sākts kriminālprocess, bet septiņos piemērota administratīvā atbildība. 

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