Daugavpilī uzstāda jaunus vintāžas stila brīvkrānus
Šosezon Daugavpilī uzstādīti divi jauni dzeramā ūdens krāni Lielā Stropu ezera pludmalē "Stropu vilnis" un Cietokšņa dārzā. Savukārt šīs nedēļas laikā tiks nomainīts brīvkrāns Lielā Stropu ezera Centrālajā pludmalē.
Kā informē pašvaldībā, pašlaik pilsētā ir septiņi brīvkrāni, kuru atrašanās vietas pieejamas interaktīvajā kartē. Tuvākajā laikā paredzēts uzstādīt vēl vienu krānu Judovkā, Ostrovska ielā pie Maļutku vecticībnieku lūgšanu nama. Tur jau veikti nepieciešamie inženierkomunikāciju darbi. Plānots, ka vēl viens brīvkrāns būs arī laivu piestātnē Lielā Stropu ezera krastā no Vecstropu puses pēc Stropu promenādes pagarinājuma projekta īstenošanās.
Jaunie krāni ir zaļā krāsā un veidoti 19. gadsimta vintāžas stilā, “Viktorija” modeļa dizainā. Tie darbojas ar pogas nospiešanu, un pēc dažām sekundēm sāk tecēt ūdens. Krāni aprīkoti ar mehānismu, kas automātiski aizver ūdens padevi, ja tie netiek lietoti, kā arī ar aizsardzību pret aizsalšanu.
Visi brīvkrāni ir pieslēgti centralizētajam ūdensvadam, un par ūdens kvalitātes kontroli rūpējas SIA "Daugavpils ūdens" speciālisti. Bezmaksas dzeramais ūdens publiskajā ārtelpā veicina videi draudzīgus paradumus un palīdz samazināt vienreizlietojamo plastmasas pudeļu patēriņu.