Nepilnu gadu pēc Valta Kleina aiziešanas jauns trieciens ģimenei: miris viņa dēls Toms Kleins
Kleinu ģimeni skārusi vēl viena smaga sēru vēsts — mūžībā devies mākslinieks un tetovētājs Toms Kleins, starptautiski atzītā latviešu fotomākslinieka Valta Kleina dēls.
Par Toma nāvi sociālajos tīklos paziņojis viņa brālis Kriss Kleins, neslēpjot sāpes un skumjas par zaudējumu.
“Sāpēs un skumjās daru zināmu, ka miris mans mīļais brālis Toms Kleins. Tetovētājs, mākslinieks, radošs cilvēks. Brālis. Dēls. Draugs,” raksta Kriss.
Savā sēru vēstī viņš Tomu raksturo kā cilvēku, kurš vienmēr gājis savu ceļu un bijis pārliecināts par savām izvēlēm.
“Vienmēr sava ceļa gājējs, pārliecināts savās izvēlēs. Arī beidzamajā. Toms aizgāja neatvadījies, gluži kā mūsu tēvs Valts. Varbūt kaut kur kādā visuma dvēseļu miglājā tagad viņi satiekas,” paudis Toma brālis.
Kā vēsta dzejniece, tulkotāja, redaktore un Valtam tuva draudzene Zane Brūvere-Kvēpa, Toms izdarījis pašnāvību.
Šī sēru vēsts izskan nepilnu gadu pēc tam, kad 65 gadu vecumā mūžībā devās Toma tēvs — starptautiski atzītais latviešu fotomākslinieks un mākslinieks Valts Kleins.
Kriss Kleins norāda, ka Toma bēru datums pagaidām vēl nav zināms. Viņš cer, ka līdz šīs nedēļas beigām būs iespējams paziņot, kad tuvinieki, draugi un paziņas varēs no Toma atvadīties. “Līdz tam atcerieties un pieminiet Tomu. Viņš bija labs cilvēks,” raksta brālis.
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Toma Kleina tuviniekiem, draugiem un visiem, kuriem viņš bija svarīgs.