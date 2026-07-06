Cilvēkus šokē vardarbīgs incidents Liepājā: pēc konflikta vīrietis palicis asiņojam uz ielas
Liepājā, Laumas mikrorajonā, 4. jūlijā noticis vardarbīgs konflikts, kurā kāds vīrietis guvis nopietnu kājas savainojumu, liecina sociālajā tīklā “Facebook” publicētā informācija.
Publikācijā norādīts, ka konflikta laikā cietušajam savainojums, iespējams, nodarīts ar nazi vai saplēstu pudeli. Notikušā apstākļi un konflikta iemesls pagaidām nav zināmi.
Pēc aculiecinieku teiktā, cietušais zaudējis daudz asiņu, taču izdzīvojis. Sociālajos tīklos publicētajā ierakstā arī pausts aicinājums atsaukties cilvēkus, kuri varētu atpazīt iespējamo uzbrucēju.
Ieraksta autors norāda, ka video publicēts, lai brīdinātu citus iedzīvotājus, vienlaikus piebilstot, ka šī, iespējams, neesot pirmā reize, kad konkrētā persona iesaistīta vardarbīgā incidentā.
Publikācija izraisījusi plašu rezonansi sociālajos tīklos. Daudzi komentētāji pauda šoku ne tikai par pašu vardarbību, bet arī par apkārtējo reakciju. Vairāki cilvēki norādīja, ka video redzamajā situācijā klātesošie, šķiet, nav mēģinājuši apturēt asiņošanu pirms mediķu ierašanās.
Kāda komentētāja rakstīja, ka šādi gadījumi vēlreiz parādot, cik svarīgas ir pirmās palīdzības zināšanas. Viņasprāt, skolās daudz lielāka uzmanība būtu jāpievērš praktiskām iemaņām — piemēram, tam, kā rīkoties smagas asiņošanas gadījumā, kā uzlikt spiedošu pārsēju un kā palīdzēt cietušajam līdz neatliekamās medicīniskās palīdzības ierašanās brīdim.
Līdzīgu viedokli pauda arī citi sociālo tīklu lietotāji, atgādinot, ka agrāk skolās tika mācīti pirmās palīdzības pamati. Komentāros izskanēja pārmetumi, ka sabiedrība šādās situācijās nereti izvēlas filmēt notiekošo, nevis palīdzēt cietušajam.
Daļa komentētāju interesējās, cik ilgi notikuma vietā braukusi neatliekamā medicīniskā palīdzība. Kāds lietotājs norādīja, ka video sākumā asiņu uz ielas vēl neesot bijis daudz, tādēļ rodas jautājums, vai savlaicīga palīdzība varēja mazināt cietušā asins zudumu.
Vairāki cilvēki komentāros notikušo raksturoja kā sabiedrības degradācijas pazīmi, paužot sašutumu par vardarbību publiskā vietā. Citi norādīja, ka konfliktā iesaistītās personas varējušas būt neadekvātā stāvoklī. Kāda aculieciniece apgalvoja, ka iesaistītie jau iepriekš esot gājuši cauri pagalmam, sitot un spārdot cietušo.
Komentāros izskanēja arī dažādi minējumi par konflikta iemesliem un iesaistīto personu stāvokli, tostarp pieņēmumi par alkohola vai citu apreibinošu vielu iespējamu lietošanu. Šie apgalvojumi gan nav oficiāli apstiprināti.
Oficiāla informācija no Valsts policijas par notikušo pagaidām nav pieejama.