Novecojuši atjauninājumi, iespējams, pavēruši ceļu uzbrukumam LALIGABA vietnei
Kiberuzbrukums Latvijas Literatūras gada balvas (LALIGABA) tīmekļvietnei skāris platformu, uz kuras darbojas vietne, nevis bijis vērsts tieši pret LALIGABA, pauda Latvijas Universitātes (LU) Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktore Eva Eglāja-Kristsone.
Piekļuvi vietnei plānots atjaunot tuvākajā laikā. Vietne darbojas uz platformas, kuru organizatori paši ikdienā neuztur, tādēļ iepriekš netika laikus veikti visi nepieciešamie atjauninājumi.
Pēc Eglājas-Kristsones teiktā, nav pazīmju, ka būtu noplūduši dati vai apdraudēta sensitīva informācija. Vietnē publicētā informācija ir paredzēta publiskai lietošanai, tostarp nominantu profili, grāmatu anotācijas un ekspertu recenzijas. Eglāja-Kristsone norādīja, ka visi vietnes dati ir saglabāti un nekas nav pazudis.
Notikušais neietekmē LALIGABA darbu vai plānotās aktivitātes, jo patlaban norit sagatavošanās nākamajam balvas ciklam. Ja nepieciešama vietnē pieejamā informācija, to iespējams saņemt, sazinoties ar organizatoriem.
Par incidentu organizatori ir informējuši Latvijas Kiberdrošības incidentu novēršanas institūciju "Cert.lv", bet Valsts policijā nav vērsušies, jo uzskata, ka uzbrukums bija vērsts pret platformu kopumā un nav skāris sensitīvus datus. Turpmākie drošības uzlabojumi galvenokārt būs atkarīgi no platformas uzturētājiem.
Kā vēstīts, pasākuma rīkotāji par kiberuzbrukumu uzzinājuši piektdienas, 3. jūlija, vakarā.
Atverot mājaslapu "laligaba.lv", redzams uzraksts "Hacked by trenggalek6etar".
LALIGABA ir gada nozīmīgākais notikums literatūras nozarē Latvijā. Tā nodrošina literāro darbu profesionālu izvērtējumu un atzinības izteikšanu autoriem par gada izcilākajiem darbiem.
Balvu organizē Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja un Latvijas Rakstnieku savienība.