Sērenes avotā konstatētas pesticīdu aktīvās vielas
Sērenes avotā konstatēti pesticīdi, atsaucoties uz Klimata un enerģētikas ministriju, informē Aizkraukles novada pašvaldība.
Klimata un enerģētikas ministrija informē, ka 2024. un 2025. gadā veiktajā valsts pazemes ūdens kvalitātes monitoringā konstatētas atsevišķu pesticīdu aktīvo vielu koncentrācijas Sērenes avotā. Monitoringu veica VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC).
Sērenes avotā 2024. gada jūnijā noteikta bifenoksa koncentrācija 0,0124 µg/l un heptahlora epoksīda koncentrācija 0,0000079 µg/l. Konstatētās vērtības nepārsniedz MK noteikumos Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” noteikto robežvērtību 0,1 µg/l un nerada normatīvo prasību pārkāpumu.
Augu aizsardzības līdzekļu klātbūtne pazemes ūdeņu avotos var liecināt par antropogēnās slodzes ietekmi uz ūdens vidi. Šādi rezultāti norāda uz nepieciešamību turpināt regulāru monitoringu un pievērst pastiprinātu uzmanību pazemes ūdeņu kvalitātes aizsardzībai, īpaši teritorijās, kur notiek intensīva lauksaimnieciskā darbība.
LVĢMC katru gadu sagatavo pārskatu par virszemes un pazemes ūdeņu stāvokli, kurā tiek analizēti un apkopoti iepriekšējā gada valsts virszemes un pazemes ūdeņu monitoringa dati. Pārskats tiek publicēts LVĢMC tīmekļa vietnē. Pārskats par ūdeņu stāvokli 2025. gadā tiks publicēts šī gada rudenī.