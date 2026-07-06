"Riga Contemporary" atklāšanā 2000 apmeklētāju un spēcīgs starts pirmajai starptautiskajai mākslas mesei Rīgā
Vakar, 10. jūlijā, kultūrtelpā “Hanzas perons” ar plašu apmeklējumu tika atklāta "Riga Contemporary" – pirmā starptautiskā laikmetīgās mākslas mese-izstāde Rīgā. ...
"Riga Contemporary" četru dienu laikā pulcē vairāk nekā 17 000 apmeklētāju
Starptautiskā laikmetīgās mākslas mese "Riga Contemporary", ko sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību organizē Laikmetīgās mākslas centrs Kim?, 5. jūlijā noslēdza savu otro norises gadu. Četru dienu laikā mese pulcēja vairāk nekā 17 000 apmeklētāju, no kuriem ceturtā daļa bija ieradušies no ārvalstīm. Pieaugošais starptautisko apmeklētāju skaits apliecina, ka "Riga Contemporary" nostiprinās kā nozīmīga laikmetīgās mākslas satikšanās vieta un vienlaikus veicina Rīgas atpazīstamību. "Riga Contemporary" trešais norises gads notiks no 2027. gada 1. līdz 4. jūlijam "Hanzas peronā" Rīgā.
Pulcējot 42 galerijas no 16 valstīm, kā arī māksliniekus, kolekcionārus, kuratorus, muzeju direktorus un citus nozares profesionāļus no Eiropas, Ziemeļamerikas un Āzijas, "Riga Contemporary" vēlreiz apliecināja savu nozīmi kā starptautiska tikšanās vieta laikmetīgās mākslas kopienai. Līdzās galeriju ekspozīcijām plaša publiskā programma ar diskusijām, performancēm, tūrēm, izglītojošām aktivitātēm un pasākumiem ģimenēm piesaistīja daudzveidīgu auditoriju un padarīja mesi atvērtu ikvienam interesentam. Savukārt ievērojamais ārvalstu apmeklētāju skaits deva būtisku ieguldījumu Rīgas viesmīlības, tūrisma un kultūras nozarēs, vēlreiz apliecinot kultūras notikumu nozīmi pilsētas starptautiskās atpazīstamības un ekonomiskās attīstības veicināšanā.
"17 000 apmeklētāju tikai četru dienu laikā apliecina, ka "Riga Contemporary" arvien pārliecinošāk nostiprinās starptautiskajā laikmetīgās mākslas vidē," saka Zane Čulkstēna, Laikmetīgās mākslas centra Kim? un "Riga Contemporary" dibinātāja. "Jau no pašiem pirmsākumiem mesi veidojām kā platformu ilgtermiņa sadarbībai un ideju apmaiņai starp Baltijas reģionu un starptautisko mākslas kopienu. Galeriju, mākslinieku, runātāju un partneru uzticēšanās apliecina, ka šī iecere ir attaisnojusies, savukārt pieaugošā starptautiskā interese par Rīgu rāda, ka pilsēta kļūst par vietu, kur veidojas nozīmīgas kultūras saites un jaunas sadarbības."
"Tas, ka vairāk nekā ceturtā daļa apmeklētāju uz Rīgu ieradās no ārvalstīm, apliecina pilsētas augošo pievilcību kā starptautisku kultūras un darījumu pasākumu norises vietai. "Riga Contemporary" pulcē galerijas, kolekcionārus un kultūras profesionāļus no Eiropas, Ziemeļamerikas un Āzijas, sniedzot nozīmīgu pienesumu vietējiem uzņēmumiem un vienlaikus stiprinot Rīgas starptautisko reputāciju. Šāda mēroga pasākumi apliecina, ka ieguldījumi kultūrā veicina gan pilsētas starptautisko atpazīstamību, gan tās ilgtermiņa ekonomisko attīstību," saka Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras direktors Fredis Bikovs.
Šogad "Riga Contemporary" pirmo reizi pasniedza "Citadele" Skatītāju simpātijas balvu, kas izveidota sadarbībā ar meses lieldraugu "Citadele". Visas meses norises laikā apmeklētāji tika aicināti balsot par savu iecienītāko galerijas ekspozīciju. Par balvas ieguvēju kļuva galerija "Leto" (Varšava), kas ieguva ielūgumu atgriezties "Riga Contemporary" 2027. gadā.
""Riga Contemporary" vēlreiz apliecināja, ka laikmetīgā māksla spēj vienot cilvēkus, rosināt sarunas un radīt jaunas idejas. Citadelē mums ir svarīgi atbalstīt iniciatīvas, kas veicina sabiedrības atvērtību, radošumu un starptautisku sadarbību. Esam īpaši gandarīti, ka arī šogad varējām iesaistīt pašus apmeklētājus, aicinot balsot par savu iecienītāko galeriju un sniedzot uzvarētājam iespēju atgriezties "Riga Contemporary" arī nākamgad. Ticam, ka tieši šāda līdzdalība palīdz veidot arvien spēcīgāku laikmetīgās mākslas kopienu Latvijā, " saka bankas Citadele Private Banking vadītājs Kristaps Urpens.
"Riga Contemporary" trešais norises gads notiks no 2027. gada 1. līdz 4. jūlijam "Hanzas peronā" Rīgā.