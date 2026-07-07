Zemkopības ministrs Uldis Augulis: "Mūžīgi no valsts mēs visu nevarēsim segt"
Jaunais zemkopības ministrs Uldis Augulis (ZZS) ir gatavs turpināt diskusijas par meža ciršanas nosacījumu maiņu, jo tās nekur nepazudīs. Tomēr tālāk šo jautājumu virzīs tikai tad, kad būs panākts saskaņojums ar visām iesaistītajām pusēm, kas varētu arī nenotikt līdz šīs Saeimas sasaukuma beigām. Savukārt "Latvijas valsts mežos" svarīgākais, pēc ministra domām, pašlaik ir atrast jauno valdes priekšsēdētāju, kuram jābūt gatavam jau uzreiz risināt sasāpējušos jautājumus. Uzņēmuma padomes priekšsēdētāju Zani Driņķi, kurai kokrūpnieku lietā noteikts statuss - persona, pret kuru sākts kriminālprocess, - Augulis gan uz izmeklēšanas laiku atstādināt nerosinās. Savukārt Eiropas līmenī Latvijai šobrīd svarīgi ir panākt risinājumu papildu nodoklim, kas tiek piemērots minerālmēslojumam, lai mazinātu Tuvo Austrumu konflikta radītā sadārdzinājuma ietekmi.
Viens no jūsu nosauktajiem prioritārajiem darbiem ir sakārtot meža nozares pārvaldības politiku. Kāds ir jūsu plāns, un ko šajos mēnešos varētu izdarīt?
Pirmām kārtām svarīgākais šobrīd ir AS "Latvijas valsts meži" valdes priekšsēdētāja jautājums. Konkurss ir izsludināts, un pēc tā, kā mums parasti iet ar konkursiem, tas ir apmēram divu mēnešu process. Vēl ir jāsagaida Valsts kancelejas saskaņojums par nolikumu attiecībā uz padomes locekli. Tas visdrīzāk šajā periodā arī ir izdarāms, lai uzņēmums strādātu pilnvērtīgi, ar pilnu, lemttiesīgu vadību pilnā sastāvā.
Paralēli pārvaldībā ir vairākas lietas, kas jau tiek sakārtotas attiecībā uz Valsts kontroles ieteikumiem. Ar Valsts kontroles vadību esam pārrunājuši, kur kas ir izdarāms un kādos termiņos. Tie ieteikumi, ko iespējams ieviest ātrāk, arī tiks ieviesti ātrāk.
Kas attiecas uz meža nozares pamatnostādnēm, to mēs pārrunājām arī Meža konsultatīvajā padomē ar visiem pārstāvjiem.
Svarīgākais šobrīd ir saņemt ietekmes uz vidi novērtējumu. Tas varētu būt augustā. Septembrī tad jau būs iespējams virzīt pamatnostādnes saskaņošanas procesā. Es ceru, ka pamatnostādnes varēs arī apstiprināt, bet vismaz tās būs sagatavotas un iesniegtas.
Kas šajās pamatnostādnēs varētu būt jauns vai mainīties?
Pirmām kārtām tās ir termiņā līdz pat 2040. gadam, kādā veidā notiek mežu apsaimniekošana. Virzībai ir jābūt uz to, lai mēs mežus apsaimniekotu pēc iespējas kvalitatīvāk, protams, ievērojot arī dabas daudzveidību.
Mums ar katru gadu samazinās apsaimniekojamās platības. Tas saistīts arī ar "Natura 2000" jautājumiem, kas joprojām ir saskaņošanā. Uzdevu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) un Dabas aizsardzības pārvaldei pēc iespējas ātrāk virzīt "Natura 2000" saskaņošanu, jo valdības uzdevums bija Ministru kabinetā to iesniegt jau pagājušā gada jūnijā vai jūlijā, bet šobrīd tas ir ievilcies par gadu.
Pamatnostādnēs ir precīzi jāredz, kurās platībās varēs veikt saimniecisko darbību un kurās nevarēs. Jāņem vērā arī austrumu robeža, kur daļa teritoriju izkrīt no apsaimniekojamām platībām. Pamatnostādnēs ir jābūt skaidrībai, kas un kā nākotnē notiek ar mežu apsaimniekošanu.
Galvenais uzdevums ir panākt, lai mēs pēc iespējas vairāk un ar lielāku pievienoto vērtību ražotu šeit, uz vietas. Šobrīd mēs, piemēram, masīvkoka mēbeļu ražošanai 70% materiāla ievedam no Zviedrijas. Manuprāt, mums ir jāpanāk, lai šādu izejmateriālu varētu saražot tepat Latvijā.
Diskusijas ar nozari notiek. Paralēli nozarēm līdz 1. septembrim jāizstrādā arī savas stratēģijas, jo tas būs svarīgs instruments nākamajam plānošanas periodam. Kopējā aploksne lielā mērā būs jādala tepat Latvijā, un tas nebūs viegls process. Tāpēc sagatavošanās darbs ir jāizdara jau šodien.
Ja turpinām par "Latvijas valsts mežiem", jūnijā beidzās pieteikšanās uz valdes priekšsēdētāja amatu. Ko jūs sagaidāt no jaunā vadītāja? Uz ko būtu jāliek akcents, ņemot vērā gan Valsts kontroles atzinumu, gan situāciju uzņēmumā?
Tur jābūt pietiekami kvalificētam cilvēkam, kurš spētu vadīt šādu stratēģisku uzņēmumu. "Latvijas valsts meži" šobrīd faktiski ir vērtīgākā un pelnošākā valsts kapitālsabiedrība. Vadītājam jāspēj nodrošināt uzņēmuma pārvaldību, vadību un lēmumu pieņemšanu atbilstoši likumdošanai, kā arī reaģēt uz tirgus svārstībām.
Svarīgi, lai nebūtu neskaidru situāciju, kur vieni kaut ko tulko vienādi, otri citādi, grāmatveži vienā pusē, juristi otrā pusē, un taisnība beigās ir kaut kur pa vidu. Es gribētu, lai uzņēmumu vada kvalificēts cilvēks, kurš var uzreiz sākt pilnvērtīgi strādāt.
Par "Latvijas valsts mežu" padomi un prokuratūras sākto izmeklēšanu. LVM padomes priekšsēdētaja Zane Driķe ir minējusi, ka plāno iesniegt atlūgumu...
Nav nekāds atlūgums iesniegts.
Viņai prokuratūras sāktajā kokrūpnieku lietā ir noteikts statuss - persona, pret kuru sākts kriminālprocess. Vai nebūtu korekti padomes vadītāju atstādināt līdz izmeklēšanas beigām?
Šobrīd ir izvērtēts gan padomes darbs, gan valdes darbs. Mums ir tiesībsargājošās iestādes, lai tās strādā atbilstoši tam, kas tām ir jādara, un atbilstoši likumdošanai. Šobrīd mums nav pamata reaģēt tā, lai atstādinātu padomes priekšsēdētāju. Svarīgi ir, lai uzņēmums pilnvērtīgi strādātu.
Valsts kontroles revīzijā bija secināts, ka "Latvijas valsts meži" valsts budžetā nav novirzījuši 130 miljonus eiro.
Šobrīd šie 130 miljoni eiro ir kļuvuši par 59,1 miljonu eiro. Šo jautājumu mēs vērtējam. Esmu to pārrunājis arī ar finanšu ministru, vai šo summu kā ārkārtas dividendes iemaksāt budžetā vai tomēr atstāt uzņēmumā likviditātes nodrošināšanai.
Pēc dividenžu izmaksas uzņēmuma likviditāte jau ir samazinājusies. Labi, pa ceturkšņiem tā atjaunojas, un tam visam tiek sekots līdzi, lai uzņēmums būtu likvīds un spējīgs pildīt savas saistības. Bet jautājums ir arī par to, cik līdzekļu juridiski ir brīvi. Uzņēmumam ir jāmaksā algas, jānorēķinās ar kreditoriem un arī jānovirza līdzekļi investīcijām.
Jums bija doma Edgaru Voļski piesaistīt kā padomnieku tieši valsts mežu pārvaldības jautājumu sakārtošanai. Viņš no amata atteicās. Vai šim jautājumam meklēsiet citu padomnieku?
Jā, es šobrīd skatos. Edgars nav atteicis savu palīdzību, ja tas ir nepieciešams. Dažādu apstākļu dēļ man nācās atcelt rīkojumu, jo bija iebildumi no citiem darba devējiem vai projektiem, kuros viņš bija iesaistīts. Bet viņš savu palīdzīgo roku, cik vien būs iespējas, ir gatavs sniegt.
Tātad doma, ka jums tieši šim jautājumam vajag padomnieku, paliek?
Protams. Es neesmu guru, lai zinātu visus jautājumus līdz niansēm, īpaši ņemot vērā šo īso periodu.
Vēl viens būtisks jautājums meža nozarē ir normatīvo aktu grozījumi, kas paredzēja samazināt koku ciršanas vecumu un palielināt kailciršu platības. Iepriekšējā valdībā šis jautājums tālāk neaizgāja. Ko jūs ar to darīsiet?
Šie jautājumi jau bija Saeimā kā priekšlikumi. Šobrīd turpināsim diskutēt ar nozari. Mēs par to runājām arī ar kooperatīvu pārstāvjiem un privātajiem meža īpašniekiem. Svarīgi ir kokus nepāraudzēt un "nepūdēt", bet savlaicīgi un kvalitatīvi izmantot materiālu.
Diskusija šobrīd ir aktuāla - vai to darīt pakāpeniski, ņemot vērā Skandināvijas pieredzi. Manuprāt, tā ir laba pieredze, jo skandināvi meža nozarē pietiekami labi darbojas.
Ņemot vērā, ka viedokļi ir ļoti pretrunīgi, vai līdz Saeimas vēlēšanām šajā jautājumā vispār kaut kas mainīsies?
Es neteiktu, ka ar viedokļiem ir tik traki. Meža konsultatīvajā padomē ir pārstāvētas arī vides organizācijas. Mums ir jāsaprot tas, ka valstij ir resursi un saimnieciskās mežu platības, kas samazinās. Tajā pašā laikā jau apsaimniekotās platības tiek atjaunotas, stādītas un tiek veikta kvalitatīva saimnieciskā darbība.
Mums par šiem jautājumiem ir jārunā, mēs no tiem nekur nepazudīsim. Nav jēgas koku sapūdēt. Varbūt nedaudz citāds, bet salīdzinājums ar kviešiem - arī tos mēs kulsim tad, kad tas jādara, nevis gaidīsim, kad kvieši izbirs uz lauka.
Jūs par šiem jautājumiem runāsiet līdz Saeimas vēlēšanām vai atstāsiet to jaunajai Saeimai?
Mēs par šo jautājumu, protams, diskutēsim, bet to virzīšu tālāk tad, kad tas būs saskaņots.
Vai ir cerības panākt saskaņojumu arī ar vides organizācijām? Iepriekš bieži bija tā, ka katrs kategoriski nostājas savā pusē un tālāk nekas nenotiek.
Ar cilvēkiem ir jārunā, ir jāstāsta. Vieni no dzirdētā saprot vienu, otri saprot kaut ko citu. Līdzīgs piemērs ir zivsaimniecībā - par foreļu audzēšanu jūrā zinātnieki saka vienu, dāņu pieredze rāda otru, bet Igaunijā to jau dara. Mēs līdz tam netiekam, jo ir dažādi viedokļi vai viedokļu paudēji, kuri nav iedziļinājušies lietas būtībā un ietekmes uz vidi novērtējumā.
Ja ietekmes uz vidi novērtējumu veic Dabas aizsardzības pārvalde, tad tā arī visprecīzāk pasaka, vai tas ir kaitīgi vai nav kaitīgi. Es negribu domāt, ka Latvijā uzņēmēji mēģina darīt kaut ko tādu, kas mums visiem būtu slikts. Mēs visi šeit dzīvojam, visi gribam dzīvot pietiekami zaļi un labi, bet tajā pašā laikā nedrīkst pazaudēt ekonomisko efektu.
Jūs jau pieminējāt, ka "Natura 2000" jautājums ir aizkavējies par gadu. Arī vēja parku attīstītāji sūdzas par Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitāti. Vai neplānojat ar VARAM runāt par kapacitātes palielināšanu?
Mūs neapmierina tas, ka darbs ir ievilcies pietiekami ilgā procesā. Tagad premjers ir pateicis, ka šī ir rīcības valdība. Visdrīzāk arī ierēdniecībai ir jāstrādā mazliet ātrāk, ņemot vērā to, cik strauji pasaulē mainās lietas un situācijas.
Vai problēma ir darbinieku trūkumā?
Acīmredzot tad atbildīgajai ministrijai ir jādomā, kā to nodrošināt.
Ja runājam par Eiropas Savienības (ES) nākamā budžeta periodu, kur Latvijai lauksaimniecībā ir lielas vēlmes, kā pašlaik skatāties uz šīm sarunām?
Sākotnēji plānots, ka lēmumi tiks pieņemti gada beigās, bet vai tā tiešām būs, šobrīd grūti pateikt. 18. un 19. jūnijā Eiropadomē, uz kuru devās premjers, šie jautājumi tika pārrunāti. Mēs stingri pieturamies pie savām sākotnējām pozīcijām par tiešmaksājumu izlīdzināšanu un nepieciešamo finansējumu lauksaimniecībai.
Uzsvars ir uz to, ka mēs esam pie austrumu robežas un esam pavisam citos apstākļos. Jebkuru atbalstu šobrīd nevar rēķināt tikai pēc tiešmaksājumiem. Mums nepieciešamas citas atslēgas, jāņem vērā gan ārējā ietekme, gan lopu skaits valstī, gan citi faktori. Mēs neesam vienlīdzīgā situācijā ar visu pārējo Eiropu. Mēs pastāvēsim uz to, ka Latvijai nepieciešami nosacījumi, kas ļauj būt konkurētspējīgiem Eiropā.
Kā vērtējat iespējas panākt Latvijai labvēlīgākus lēmumus?
Neviens mums naudu pakaļ nemetīs. Ja mēs neiesim un nepastāvēsim uz savām pozīcijām gan lauksaimniecībā, gan mežsaimniecībā, gan zivsaimniecībā, tad mums būs ļoti sarežģīti konkurēt kopējā Eiropas tirgū. Tāpēc jautājumi, kas mums ir svarīgi, šobrīd ir jāaizstāv.
Jūs iestājaties pret papildu izmaksu pieaugumu lauksaimniekiem saistībā ar ES oglekļa ievedkorekcijas mehānisma piemērošanu minerālmēsliem. Vai līdztekus minerālmēslu jautājumam Latvija plāno iestāties arī par citu zaļā kursa prasību pārskatīšanu vai atvieglošanu?
Šobrīd šis ir galvenais jautājums. Mums ir svarīgi, lai šo tā saukto nodokli vismaz pārceltu laikā.
Šobrīd minerālmēsli ir sadārdzinājušies par aptuveni 40%. Esmu runājis ar lauksaimniekiem un graudkopjiem - dabīgā mēslojuma mums nav pietiekami, jo lopu skaits valstī ir par mazu. Līdz ar to minerālmēslojums ir svarīgs, lai iegūtu kvalitāti no graudiem. Ja sadārdzinājums ir ap 100 eiro uz tonnu pret graudu cenu biržā, šķēre ir milzīgi plata. Tas vienkārši nav pavelkams. Ja izmantojam mazāk mēslojuma, zaudējam kvalitāti. Mēs laikam neesam tik bagāti, lai visu laiku audzētu tikai lopbarību. Tāpēc šis ir ļoti svarīgs jautājums.
Ir indikācijas no Eiropas Komisijas par iespējamu kompensējošu finansējumu 500 miljonu eiro apmērā visām ES dalībvalstīm. Bet arī šeit mums neder tas, ja "atslēga" būs līdzīga kā tiešmaksājumiem, jo tas mūsu situāciju neatrisina. Svarīgāki ir citi kritēriji, pēc kuriem šo finansējumu sadalīs.
Komisija, cik zināms, netaisās pilnībā atkāpties no ieceres. Dalībvalstis varētu pašas kompensēt no saviem budžetiem, bet tas mums arī īsti neder. Tāpēc par šo vēl būs diskusijas. Esmu to pārrunājis arī ar Kučinska kungu.
Ja dalībvalstīm ļauj pašām kompensēt no budžeta, Latvijai var sanākt problēma - mūsu budžetā naudas kompensācijām var nebūt, bet citām valstīm būs. Vai arī tā nezaudēsim konkurences cīņā?
Tieši tāpēc mums uzsvars ir jāliek kopējā Eiropas līmenī. Ja esam vienotā tirgū, tad nosacījumiem jābūt pēc iespējas līdzīgiem.
Vai vēl ir jautājumi, kuros Latvijai līdz gada beigām vajadzētu aktīvi iestāties sarunās ar ES?
Ir klimata prasību un izmaksu sadārdzinājuma jautājumi. Vēl viens liels jautājums ir degviela. Saeima jau ir apstiprinājusi samazinātās akcīzes likmes saglabāšanu līdz gada beigām. Tas arī ir viens no svarīgiem nosacījumiem izmaksu pieauguma mazināšanai.
Zivsaimniecībā kopējā politika attiecībā uz nozveju šobrīd izskatās diezgan labi. Mums varētu būt pieaugums par apmēram 11%. Ministru padomē uzsvēršu, ka jāņem vērā zinātnieku vērtējums par zivju krājumiem. Brētliņu krājumi ir palielinājušies par 45%, reņģu krājumi par 155%, un zinātnieki prognozē labas reņģu un brētliņu zvejas iespējas. Tas zivsaimniecībā ir pozitīvais.
Lauksaimnieki protestēja arī pret Latvijas Bankas izstrādātajām bioloģiskās daudzveidības vadlīnijām, pieļaujot, ka tās varētu ietekmēt kredītu pieejamību. Vai jūs kā ministrs plānojat šajā jautājumā iesaistīties?
Manuprāt, Latvijas Bankai vairāk vajadzētu nodarboties ar finanšu sektora uzraudzību, pētniecisko darbu un citām savām pamatfunkcijām. Par šīm vadlīnijām ir uztraukušies ne tikai lauksaimnieki, bet arī mežsaimnieki. Galvenais jautājums ir, vai tās būs tikai rekomendējošas vadlīnijas vai arī kļūs par obligātu prasību bankām. Par to visi satraucas, jo tur ir salikti arī diezgan jocīgi kritēriji.
Svarīgi, lai šīs vadlīnijas nekļūtu par obligātu prasību, jo tas apgrūtinās kreditēšanu. Pieļauju, ka arī paši uzņēmēji baidīsies no tā, ka neatbildīs kādam kritērijam. Ja šādas vadlīnijas gatavo, tad tās vismaz ir jāsaskaņo ar nozarēm. Es tām īstu jēgu nesaskatu. Manuprāt, šobrīd svarīgāk ir attīstīt ražošanu un ekonomiku, kamēr vēl ir pieejama nākamā plānošanas perioda Eiropas nauda.
Lauksaimnieki, kokrūpnieki un zivrūpnieki pēdējos gados regulāri saskaras ar vides jautājumiem, kuros vides organizācijas iestājas par vienu, bet nozare - par otru. Kā panākt zelta vidusceļu?
Tas ir sarunu jautājums. Vienai pusei ir jāizskaidro, ko nozīmē bioekonomika, ko nozīmē ietekme, ko nozīmē mūsu resursi. Protams, mēs varam visu noraidīt un visu aizliegt, bet mums šajā valstī kaut kā ir jādzīvo, īpaši ņemot vērā tos resursus, kas mums ir pieejami. Mums nav ne dimantu, ne zelta krājumu. Tāpēc ir jādomā, kā saimnieciski izmantojam pieejamos resursus.
Pēdējos gados dabas apstākļi lauksaimniekiem ir bijuši nelabvēlīgi. Vai pašlaik ir domas par atbalsta instrumentiem? Eiropas līmenī notiek sarunas, Latvijā ir runāts arī par riska fondu.
Par riska fondu diskusijas jāturpina. No lauksaimnieku puses ir dažādi viedokļi. Vieni saka, ka to nevajag, jo viņi jau šobrīd apdrošinās. Citi saka, ka nav gatavi maksāt vairāk, lai šādu fondu veidotu.
Manuprāt, svarīgākais nākamā plānošanas perioda sarunās ir turpināt runāt par krīzes fondu Eiropas Komisijas līmenī. Paralēli gribu izrunāties ar apdrošinātājiem - vai un kādā veidā kompānijas būtu gatavas apdrošināt lauksaimniecības riskus. Tas viss atkal ir budžeta un finansējuma jautājums.
Šogad lauksaimnieku atbalstam papildus ir paredzēti 57 miljoni eiro, un tur daļēji ir iekļauta arī apdrošināšanas segšana 50% apmērā. Vai tas ir pietiekami, tas ir jautājums. Svarīgi būs arī tas, kas būs nākamā gada budžetā. Apdrošināšanas jautājums ir arī valdības deklarācijā.
Attiecībā uz riska fondu diskusijām ir jāturpinās. Skaidrs, ka hektāru kartupeļu par 10 eiro neapdrošināsi, nepieciešamā summa visdrīzāk ir lielāka. Bet lauksaimniekiem šobrīd par to ir dažādi viedokļi.
Vai bez valsts līdzdalības lauksaimnieki paši ir spējīgi apdrošināties pret šādiem riskiem?
Es teiktu, ka nē. Ja saliekam visas izmaksas kopā, tas ir par daudz.
Iepriekš daudz runāts, ka apdrošinātājiem lauksaimniecība ir sarežģīta - mašīnas un mājas apdrošināt ir viena lieta, bet lauksaimniecībā apdrošināšanas prēmijas mēdz būt tik lielas, ka zemnieki tās nevar samaksāt.
Tāpēc es gribu runāt ar Apdrošinātāju asociāciju, lai saprastu, kā šo jautājumu virzīt. Mūžīgi no valsts mēs visu nevarēsim segt.
Augkopībā svarīgākie riski ir krusa un salnas. Pret krusu apdrošinās vairāk, jo lielgraudu krusas pēdējos gados ir parādījušās un tās var nokapāt visu. Lielākā problēma ir salnas. Redzēju raidījumu, kur mūsu zinātnieki bija izstrādājuši šķidrumu, ar ko apsmidzināt augus un kas palīdz pret salnām. Katrā ziņā arī lauksaimniekiem jādomā par jaunām tehnoloģijām, bet bez atbalsta tās visdrīzāk būs grūti ieviest.
Nesen lauksaimnieki pauda bažas arī par drošības un dronu draudiem, jo graudu kaltes vizuāli ir līdzīgas naftas bāzēm. Vai šis jautājums ir aktualizēts?
Latgales lauksaimnieki šo jautājumu ir aktualizējuši. Graudu torņi savā ziņā ir līdzīgi naftas bāzēm - drons jau nezina, vai tur ir nafta vai graudi. Tāpat risks ir arī sējumi. Ja uz lauka nokrīt drons un, nedod Dievs, kaut kas aizdegas, tad tur īsti neko daudz izdarīt nevar.
Šobrīd Tieslietu ministrija gatavo dokumentus gan attiecībā uz kompensācijām pašvaldībām šādos gadījumos, gan arī attiecībā uz lauksaimniekiem. Tagad nepateikšu, cik tālu tas ir, bet mēs no savas puses esam pieteikuši, ka lauksaimnieku jautājums ir svarīgs.
Lauksaimniecībā ilgstoši ir darbaspēka trūkums. Kāda ir jūsu pozīcija par trešo valstu pilsoņu nodarbināšanu?
Tas ir kopējais valsts jautājums, kādā virzienā virzīsimies. Iekšlietu ministrs šobrīd ir sācis aktīvu darbu. Fakts ir tāds, ka īpaši sezonas darbos, ogās un augļos, darbinieku trūkums ir liels.
Sarežģīti ir arī attiecībā uz viesstrādniekiem un nozares vidējo algu. Tas visdrīzāk ir jāmaina. To pārrunājām arī ar Augļkopju asociāciju. Nozares vidējā alga šeit īsti neder, jo vietējie cilvēki jautā, kāpēc ārzemniekiem jāmaksā nozares vidējā alga, kamēr pašiem maksā par salasītajām kastītēm. Tas ir jautājums, kur jāskatās, kā to atrisināt likumdošanā.
Vai tas neradīs konfliktu ar Nacionālo apvienību, kas pret viesstrādnieku piesaisti tradicionāli ir ļoti piesardzīga?
Konfliktēt nevajag, bet kādam raža ir jānovāc. Jautājums ir, vai mēs paši, latvju bāleliņi, esam gatavi to izdarīt un vai esam pietiekamā skaitā. Ekonomisti jau ir aplēsuši, ka līdz 2030. gadam Latvijā varētu trūkt pat līdz 100 000 darbaroku.
Pirmām kārtām mums ir jādabū darbā tie cilvēki, kas ir pieejami. Iespējams, jāatgriež cilvēki no ārzemēm, bet tad mums ir jāpiedāvā pretī nosacījumi, lai viņi tiešām brauktu atpakaļ. Jautājumu ir pietiekami daudz, un tas nav tikai lauksaimniecības jautājums, tas ir valstisks jautājums.
Vai saskatāt arī citus risinājumus darbaspēka piesaistei, izņemot viesstrādniekus?
Protams, tehnoloģijas, tehnoloģiju attīstība un ražošanas attīstība. Mani pārsteidza, kad biju Ventspils novadā, kur pirmoreiz mūžā redzēju, kā govīm barību pieved roboti.
Viena no šīs valdības prioritātēm ir administratīvā sloga un birokrātijas mazināšana. Vai savā nozarē jau redzat, ko var izdarīt?
Jā, tas ir pārbaužu skaita samazinājums. Protams, var būt arī pretestība no nozarēm. Piemēram, meža inventarizāciju varbūt nevajag tik bieži, kā tas ir šobrīd. Mums ir idejas, kas jau ir izstrādes procesā attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem, lai varētu virzīties uz birokrātijas mazināšanu.
Tas nozīmē arī Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) pārbaudes?
Tai skaitā PVD. Ar departamentiem jau esam pārrunājuši, kur varētu samazināt pārbaužu skaitu.
Vai tas nozīmē, ka varētu samazināties arī darbinieku skaits iestādēs, kas veic pārbaudes?
Tas būs atkarīgs no funkciju izvērtējuma, vai ar esošajiem darbiniekiem, to jau šobrīd var izdarīt, kā jau runājām par Dabas aizsardzības pārvaldi, vai arī slodze ir pietiekama arī mazākam darbinieku skaitam.
Darāmā ir ļoti daudz, bet premjers ir īpaši uzsvēris trīs svarīgākos darbus katram ministram.
Es jau esmu teicis, ka mums nav tikai trīs lietas, bet ir pietiekami daudz lietu, kas ir iesāktas darīt un jāpabeidz, un tas jādara paralēli.
Tās lietas, kas mums šķiet svarīgas, mēs esam pārlikuši rīcības plānā ar konkrētiem termiņiem. Tāpēc vēlreiz saku, nevar iezīmēt tikai trīs darbus un par pārējo nedomāt.
Vai vēlēšanu tuvošanās neietekmēs darbu ministrijā? Nebūs tā, ka jūs kā viens no saraksta līderiem nevarēsiet pietiekami daudz pievērsties ministra darbam?
Es domāju, ka to visu var savienot. Nav arī tā, ka es to darītu pirmo reizi.