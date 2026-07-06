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Meklē 1973. gadā dzimušo Raimondu Sumeragu, pēdējo reizi manīts Cēsu novada Raiskumā
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo Raimondu Sumeragu, dzimušu 1973. gadā.
Pēdējo reizi viņš redzēts 2026. gada 3. jūlijā ap pulksten 14.30 netālu no savas dzīvesvietas – "Žagatas", Raiskuma pagastā, Cēsu novadā. Vīrietim ir veselības problēmas.
Bija ģērbies sarkanas krāsas rūtainā kreklā un tumšas krāsas biksēs.
Valsts policija aicina aplūkot personas attēlu un atsaukties ikvienu, kuram ir informācija par Raimonda Sumeraga iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruni 64101204 vai 112.