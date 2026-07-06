Tirdzniecības centrā "Origo" notikusi ielaušanās, zaudējumu apmērs tiek precizēts
Foto: Zane Bitere/LETA
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Tirdzniecības centrā "Origo" notikusi ielaušanās, zaudējumu apmērs tiek precizēts

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Valsts policija sākusi kriminālprocesu par ielaušanos tirdzniecības centra "Origo" esošajā elektronikas veikalā "Euronics".

Tirdzniecības centrā "Origo" notikusi ielaušanās, ...

Pirmdienas rītā "Origo" savus apmeklētājus sagaidīja ar izsistu durvju stiklu. Blakus mētājās lieli akmeņi, kas liecina par ielaušanos. 

Valsts policija apstiprināja, ka notikusi ielaušanās tirdzniecības centrā esošajā elektronikas veikalā "Euronics". Šobrīd uzsākts kriminālprocess par zādzību ar iekļūšanu. 

Pašlaik policija skaidro notikušā apstākļus, apkopo pierādījumus un strādā pie iespējamā vainīgā vai vainīgo identificēšanas. Tāpat tiek precizēts nodarīto zaudējumu apmērs. "Euronics" plašākus komentārus par notikušo nav sniedzis. 

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