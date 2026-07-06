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Šodien 16:22
Tirdzniecības centrā "Origo" notikusi ielaušanās, zaudējumu apmērs tiek precizēts
Valsts policija sākusi kriminālprocesu par ielaušanos tirdzniecības centra "Origo" esošajā elektronikas veikalā "Euronics".
Pirmdienas rītā "Origo" savus apmeklētājus sagaidīja ar izsistu durvju stiklu. Blakus mētājās lieli akmeņi, kas liecina par ielaušanos.
Valsts policija apstiprināja, ka notikusi ielaušanās tirdzniecības centrā esošajā elektronikas veikalā "Euronics". Šobrīd uzsākts kriminālprocess par zādzību ar iekļūšanu.
Pašlaik policija skaidro notikušā apstākļus, apkopo pierādījumus un strādā pie iespējamā vainīgā vai vainīgo identificēšanas. Tāpat tiek precizēts nodarīto zaudējumu apmērs. "Euronics" plašākus komentārus par notikušo nav sniedzis.