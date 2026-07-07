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Sabiedrība
Šodien 05:37
Zibens, tumsa un ledusskapis: kā izdzīvot elektrības pārrāvumu
Spēcīga negaisa laikā elektrības padeves traucējumi ir diezgan bieži sastopami. Zibens, vējš vai bojājumi elektrolīnijās var izraisīt īslaicīgus vai ilgākus elektrības pārrāvumus.
Lai gan šādas situācijas parasti nav bīstamas, tās var radīt stresu un neērtības — īpaši, ja mājās ir bērni, jāstrādā attālināti vai jāuzglabā pārtika ledusskapī. Daži vienkārši sagatavošanās soļi palīdz saglabāt mieru un kontrolēt situāciju.
Ko darīt jau iepriekš
- Lai elektrības pazušana neizraisītu haosu, vērts jau iepriekš sagatavoties:
- Uzlādēt telefonu un citas ierīces vēl pirms negaisa sākuma;
- Turēt mājās uzlādētu ārējo bateriju (power bank), kas var nodrošināt telefona uzlādi vairākām stundām;
- Sagatavot lukturīti vai galvas lampu, nevis paļauties tikai uz telefona gaismu;
- Pārbaudīt sveces vai alternatīvo apgaismojumu, ja tas ir droši lietojams;
- Pārliecināties, kur ir sadales skapis, lai nepieciešamības gadījumā varētu ātri izslēgt vai ieslēgt drošinātājus.
Ko darīt elektrības pazušanas brīdī
- Kad elektrība pazūd, svarīgākais ir saglabāt mieru un rīkoties pārdomāti:
- Neuztraucies— bieži elektrība atgriežas dažu minūšu laikā.
- Pārbaudi, vai kaimiņiem arī nav elektrības, lai saprastu, vai tas ir lokāls vai plašāks traucējums;
- Izslēdz elektroierīces, kas var būt bijušas ieslēgtas (plīts, gludeklis u.c.), lai izvairītos no riskiem, kad strāva atgriežas;
- Izmanto lukturīti, nevis sveces, ja iespējams — tas ir drošāk, īpaši mājās ar bērniem;
- Neatver ledusskapi vai saldētavu bez vajadzības, lai saglabātu aukstumu pēc iespējas ilgāk.
Kā saglabāt komfortu ilgākas elektrības pārrāvuma laikā
- Ja elektrības nav ilgāk par dažām stundām:
- Ierobežo ledusskapja atvēršanu — tas var saglabāt aukstumu līdz pat 4 stundām (slēgts);
- Izmanto telefonu taupīgi un ieslēdz enerģijas taupīšanas režīmu;
- Sakopo ģimeni vienā telpā, lai izmantotu mazāk apgaismojuma un saglabātu siltumu (ja ārā ir vēss);
- Izvairies no nevajadzīgas kustības pa tumšām telpām, lai nesavainotos.
Kur ziņot par bojājumiem
Ja elektrība nepazūd tikai tev, bet visā apkārtnē:
- Pārbaudi sadales operatora informāciju (Latvijā — AS “Sadales tīkls” mājaslapa vai zvanu centrs);
- Ziņo par bojājumu, ja tas vēl nav reģistrēts;
- Seko līdzi atjaunošanas prognozēm, ja tās ir pieejamas tiešsaistē vai aplikācijā.
Elektrības pazušana negaisa laikā parasti ir īslaicīga, bet sagatavošanās padara to daudz vieglāku un mazāk stresainu.