Elektroapgāde traucēta 1700 AS "Sadales tīkls" klientiem.
Runā Rīga
Šodien 15:35
Teikas apkārtnē elektroapgādes problēmas daudziem "Sadales tīkla" klientiem
Rīgā, Teikas apkārtnē, traucēta elektroapgāde 1700 AS "Sadales tīkls" klientiem, liecina "Sadales tīkla" publiskotā informācija.
Teikas apkārtnē reģistrēts elektrotīkla bojājums, radot elektroapgādes traucējumu aptuveni 1700 klientiem Brīvības gatves, Apes ielas, Vidridžu ielas un Āraišu ielas apkārtnē.
Uzņēmums strādā, lai elektroapgādi atjaunotu pēc iespējas ātrāk.