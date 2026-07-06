Teikas apkārtnē elektroapgādes problēmas daudziem "Sadales tīkla" klientiem
Foto: Ieva Leiniša/LETA
Elektroapgāde traucēta 1700 AS "Sadales tīkls" klientiem.
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Teikas apkārtnē elektroapgādes problēmas daudziem "Sadales tīkla" klientiem

Novadu ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Rīgā, Teikas apkārtnē, traucēta elektroapgāde 1700 AS "Sadales tīkls" klientiem, liecina "Sadales tīkla" publiskotā informācija.

Teikas apkārtnē elektroapgādes problēmas daudziem ...

Teikas apkārtnē reģistrēts elektrotīkla bojājums, radot elektroapgādes traucējumu aptuveni 1700 klientiem Brīvības gatves, Apes ielas, Vidridžu ielas un Āraišu ielas apkārtnē.

Uzņēmums strādā, lai elektroapgādi atjaunotu pēc iespējas ātrāk.

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