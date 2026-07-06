Paziņots Latvijas alpīnistes stāvoklis pēc kritiena Monblānā
Latvijas Ārlietu ministrija pavēstījusi jaunumus Latvijas alpīnistes lietā, kura cieta pēc kritiena no Monblāna.
Sieviete nogādāta slimnīcā Francijā un atrodas stabilā stāvoklī, pavēstīja ministrija.
Ministrijā skaidroja, ka tuvinieki ir informēti. Latvijas vēstniecība Francijā ir gatava sniegt nepieciešamo atbalstu, ja tas būs vajadzīgs.
Saskaņā ar vietējo mediju ziņoto alpīniste no Latvijas ir kritusi ceturtdien no 250 metru augstuma, guvusi smagas traumas un ir nogādāta slimnīcā. Kopumā Monblāna masīvā ceturtdien notikušas desmit glābšanas operācijas, trīs cilvēki ir miruši.
Alpīnists Kristaps Liepiņš, kurš viens no pirmajiem ziņoja pie iespējamo nelaimes gadījumu, sociālajos tīklos norāda, ka kāpšana Monblānā šobrīd ir ārkārtēji bīstama.
Jauns.lv jau vēstīja, ka, krītot no augstākā Ziemeļamerikas kalna Denali stāvas nogāzes, maija izskaņā bojā gāja trīs alpīnisti no Latvijas - Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kunigs-Salaks. Vēl viens ekspedīcijas dalībnieks - Mārtiņš Bilzēns - smagā stāvoklī nogādāts slimnīcā Ankoridžā. Ārstiem nav bažu par viņa dzīvību un viņa stāvoklis ir stabils, vēlāk vēstīja Latvijas Alpīnistu savienība, atsaucoties uz Latvijas vēstniecības ASV Konsulārās nodaļas sniegto informāciju.
Tikmēr pārējie trīs ekspedīcijas dalībnieki ar glābēju palīdzību tika evakuēti no kalna. Diviem no viņiem tika konstatēti apsaldējumi.