Ko pērkona negaisa laikā patiešām nevajadzētu darīt?
Vasaras pērkona negaisi Latvijā nav retums. Tie var veidoties strauji un bieži vien šķiet, ka viss notiek droši un paredzami, tomēr zibens joprojām ir viens no bīstamākajiem dabas fenomeniem. Katru gadu glābšanas dienesti atgādina par vienkāršiem, bet būtiskiem drošības noteikumiem, kas var pasargāt no nopietnām sekām.
Pērkona negaisa laikā svarīgākais ir saprast, ka zibens meklē īsāko un vieglāko ceļu līdz zemei. Tas nozīmē, ka noteiktas vietas un darbības kļūst īpaši riskantas, un no tām jāizvairās.
Nepeldēties ūdenī
Negaisa laikā nedrīkst atrasties ūdenī. Tas attiecas gan uz ezeriem, upēm un jūru, gan arī uz peldbaseiniem. Ūdens ļoti labi vada elektrību, tāpēc zibens trāpījuma gadījumā sekas var būt dzīvībai bīstamas. Ja tuvojas negaiss, ūdens nekavējoties jāatstāj un jāmeklē droša patvēruma vieta.
Neatrasties zem vientuļa koka
Vientuļš, augsts koks ir viens no biežākajiem zibens trāpījuma punktiem. Stāvot zem tā, cilvēks kļūst par potenciāli tuvāko objektu, kur var izlādēties elektrība. Drošāk ir atrasties zemākā, blīvākā veģetācijā vai doties uz ēku vai transportlīdzekli.
Neatrasties atklātā laukā
Atklātā teritorijā cilvēks kļūst par vienu no augstākajiem punktiem apkārtnē, kas palielina zibens trieciena risku. Ja nav iespējams atrast patvērumu, ieteicams pietupties pēc iespējas zemāk, salikt kopā kājas un izvairīties no saskares ar zemi plašā platībā.
Nebraukt ar SUP dēli vai laivu
Ūdens aktivitātes negaisa laikā ir īpaši bīstamas, jo uz ūdens nav nekādas aizsardzības no zibens. SUP dēļi, laivas un citi peldlīdzekļi negaisa laikā kļūst par paaugstināta riska zonu. Dzirdot pērkonu, aktivitātes uz ūdens nekavējoties jāpārtrauc.
Nelietot makšķeri
Makšķerēšana negaisa laikā ir bīstama, jo makšķere var kalpot kā zibens pievilkšanas objekts, īpaši, ja tā ir no metāla vai oglekļa šķiedras. Papildu risku rada atrašanās ūdens tuvumā un atklātā vidē. Negaisa laikā makšķerēšana jāpārtrauc un jāmeklē droša vieta.
Izvairīties no metāla konstrukcijām
Metāls pats par sevi zibeni nepiesaista, taču tas ļoti labi vada elektrību. Tāpēc negaisa laikā jāizvairās no žogiem, tiltiem, elektrolīnijām, velosipēdiem un citām metāla konstrukcijām, kas var palielināt traumu risku zibens trieciena gadījumā tuvumā.
Ko darīt, ja negaisa laikā atrodaties automašīnā
Automašīna tiek uzskatīta par vienu no drošākajām vietām pērkona negaisa laikā. Tā darbojas kā tā sauktais Faradeja būris, kas nozīmē, ka elektrība pārsvarā plūst pa transportlīdzekļa ārpusi. Tomēr ieteicams neaiztikt metāla daļas salonā, aizvērt logus un, ja iespējams, apstāties drošā vietā un nogaidīt, līdz negaiss pāriet.